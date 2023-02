Xavi: "Somos el equipo más ofensivo de Europa junto con el City"

El técnico defiende su sistema y afirma que nunca ha jugado con un 4-4-2, siempre con un 3-4-3 o un 4-3-3 Dice que en el vestuario no se habla del 'Caso Negreira' y que los jugadores solo piensan en el Cádiz

Tras el empate en la Europa League contra el Manchester United, el Barça se enfrenta mañana al Cádiz con el objetivo de mantener, como mínimo, la ventaja de ocho puntos con el Real Madrid, que esta noche juega en Pamplona ante Osasuna. Xavi ha confirmado que hará rotaciones pensando en el partido de Old Trafford del próximo jueves, aunque sabe que el equipo andaluz ha sido un rival incómodo para el Barça en sus dos últimas visitas al Spotify Camp Nou, con un empate y una derrota.

"Esperamos un rival defensivo, con muchas segundas jugadas, centros laterales, un fútbol más directo. Un Cádiz en bloque medio-bajo. Nos dará el balón y hay que saber qué hacer con él. Debemos hacer un partido bueno porque defienden muy bien y tenemos la experiencia del año pasado, cuando nos ganó en casa", ha explicado el técnico de Terrassa en una rueda de prensa en la que ha anunciado rotaciones: "Las haríamos independientemente del resultado del jueves. También las haríamos si jugásemos un partido de Liga. Hay muchos jugadores con fatiga, con molestias y muchos partidos en un espacio corto de tiempo. También gente que está entrenando bien y se lo merece".

Dos jugadores que pueden entrar en el equipo ante el Cádiz son Ferran Torres y Ansu Fati. Xavi confía en ellos. "Ferran necesita confianza. Yo confío mucho en él. Cuando quizá no estás dando lo que esperabas, necesitas confianza para ser el jugador que todos esperamos. Ansu tiene capacidad para ser un Rashford, dependerá de la confianza que pueda tener. Nosotros se la daremos. Yo estoy seguro de que será importante en el presente y en el futuro del club".

También puede tener minutos, tras la baja de Pedri, Pablo Torre. El técnico catalán no cree que el cántabro sea igual que el canario y espera que esté preparado. Como lo ha estado Kessié. "Es muy media punta, le gusta más jugar al lado del punta, no es tan centrocampista como Pedri. Está acostumbrado a marcar la diferencia cerca del área. Tiene una competencia feroz y debe estar preparado como lo deben estar todos. Como lo ha estado Kessié. Es un ejemplo. Ha tenido paciencia y ha esperado su momento sin malas caras, ha sido profesional, ha esperado su momento y ahora está siendo muy importante para nosotros", ha dicho un Xavi que ha valorado mucho el regreso de Busquets al equipo tras su lesión. "Su ausencia siempre es notoria por su capacidad táctica, por como recupera balones, siempre estás en campo contrario gracias a su trabajo, no pierde balones en zona de construcción, siempre elige el mejor pase. Su vuelta es una gran noticia".

EL SISTEMA

Xavi Hernández ha hablado en la rueda de prensa previa al partido contra el Cádiz sobre el dibujo que enseña su equipo sobre el terreno de juego. El catalán ha querido dejar bien claro que nunca juega con un 4-4-2, pues es un sistema que no le gusta. "El 4-4-2 no lo he utilizado en mi vida, no me gusta, no lo he trabajado. Si hacemos cualquier foto, veremos que nunca lo he utilizado. Depende de lo que tengo. Abro el campo con un extremo, un extremo y un lateral, dos extremos... Tener alternativas nos hace más fuertes. Contra la Real, por ejemplo, era un 3-4-3 muy claro porque ellos juegan en rombo en medio campo y había que igualarles. He escuchado que somos un equipo defensivo, es increíble. Somos el equipo en Europa que más va al ataque, junto con el City. Jugamos 3-4-3 o 4-3-3, pero nunca 4-4-2".

'CASO NEGREIRA'

Alguna pregunta sobre el 'Caso Negreira' le ha caído a Xavi. El egarense ha dejado bien claro que el vestuario está aislado de ese tema. Y que lo hacen hablando solo de fútbol. "Hoy todo lo hemos enfocado con el Cádiz. Aislamiento gaditano (risas). Se trata de la mejor manera posible, incluso con alguna bromita. Nos centramos en nuestro trabajo. No lo hemos tratado en grupo, ni se ha hablado".