Xavi, enfadado y sorprendido con la rebaja de sanción de Nacho

El técnico del Barça mostró su sorpresa con la decisión del comité de apelación Recordó que no les hicieron ni caso por su recurso al castigo de Lewandowski

Xavi Hernández no quiso expresar con demasiada indignación la diferencia de trato entre el Real Madrid y el FC Barcelona en lo que se refiere a sanciones de sus jugadores, pero se le entendió todo. Está enfadado y muy sorprendido con la rebaja del castigo de Nacho por su indecente entrada a Portu en el Girona-Real Madrid. Una rebaja que permitirá al defensa madridista estar en el Clásico del próximo día 28 en el estadio Lluís Companys.

Nacho fue sancionado por tres partidos pero esta semana se conoció que el Comité de Apelación decidió rebajar el castigo de tres a dos partidos. "Esto es una pregunta para el Comité. Sorprende, recurrimos al gesto de Lewandowski y no nos hicieron caso. Me sorprende, hablando claro".

Repreguntado, Xavi insistió en que como ex jugador profesional este tipo de situaciones le encendían. "A mí como deportista y ex jugador me sorprende que hayan cambiado de decisión. Es una acción de mucho peligro donde Nacho podría haber lesionado a un compañero".

Además, claro está, del trato de favor recibido por un jugador del Real Madrid teniendo en cuenta que por simplemente tocarse la nariz mientras salía del campo, Lewandowski fue sancionado con tres partidos y el Comité paso absolutamente de los recursos del FC Barcelona. "A nosotros no nos rebajaron porque Lewandowski se tocó la nariz. Sorprende como ya he dicho". El Barça llegó a ir al TAD para rebajar la sanción.

En SPORT ya contamos que esta decisión creó indignación en el vestuario azulgrana por el agravio comparativo con el delantero polaco, pero tampoco se mostraron excesivamente sorprendidos por la diferente vara de medir entre el club madridista y el FC Barcelona. "Es lo de siempre", se escuchó entre los jugadores de la plantilla del Barça.

Madridista reconocido

La polémica con la rebaja de Nacho se ha ido haciendo cada vez mayor porque se ha conocido que uno de los vocales que ha decidido sacarle un partido es un reconocido seguidor del Real Madrid. Hablamos del vocal del Comité de Apelación, Luis Cazorla.

En su perfil de X (antes Twitter) que ahora ya tiene privatizado, escribió cosas como "No te quiero comentar lo madridista que soy...", "Hala Madrid" y en uno de sus comentarios, Cazorla también admite públicamente ser socio de la entidad que preside Florentino Pérez. "Llevo 24 años de socio y para mí el capitán del Madrid es Arbeloa, veo el Madrid como él", aseguró.