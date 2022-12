Xavi elogia a Mateu Lahoz

El colegiado valenciano será el encargado de dirigir el derbi catalán, tras haber pitado el Países Bajos-Argentina del Mundial "Me gusta, habla con el jugador y se puede equivocar, pero te argumenta lo que pita", ha explicado

Mateu Lahoz será el encargado de dirigir el derbi catalán de este sábado (14:00 horas) entre FC Barcelona y RCD Espanyol. El colegiado valenciano arbitró los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022 entre Países Bajos y Argentina, con una actuación bastante discutida.

Preguntado por esta designación en rueda de prensa, Xavi Hernández no ha dudado en elogiar al colegiado. "A mí me gusta Mateu Lahoz, habla mucho con el jugador, te dice las razones... A mí me pitó mucho. Es difícil ser árbitro, pero te argumenta lo que pita. Yo arbitro entrenamientos y no es fácil".

Será el 48º encuentro que dirija al Barça, con un balance de 32 victorias, 9 empates y 6 derrotas; además de 105 tarjetas amarillas, seis expulsiones y siete penaltis señalados. El último encuentro fue en la jornada 4 de la presente temporada, en la victoria de los blaugrana frente al Sevilla en el Sánchez-Pizjuán por 0-3

Será el cuarto derbi catalán que arbitre. Anteriormente lo hizo en la temporada 2014/15 cuando los de Luis Enrique se impusieron por 0-2, en la campaña 2016/17, con victoria del Barça por 4-1 y en el curso 2017/18, en la vuelta de los cuartos de final de Copa con, también, con triunfo blaugrana por 2-0.