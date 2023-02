Xavi: "La distancia con el Real Madrid no es insalvable"

El entrenador del Barça destacó el triunfo ante "un rival que te aprieta mucho" como es el Villarreal Xavi solo lamentó que "tuvimos muchas ocasiones para sentenciar antes" y no haber afinado "en el último pase"

Xavi Hernández, entrenador del FC Barcelona, valoró la victoria ante el Villarreal y su importancia, aunque sin dejarse llevar por la euforia tras abrir un hueco de once puntos de ventaja respecto al Real Madrid. El técnico recalcó que "no es una distancia insalvable, quedan 17 partidos. Estoy contento, tenemos una racha muy buena de resultados, extraordinaria. Somos solventes, serios, trabajadores. Estos partidos cuestan y es una muestra más de que el equipo es solvente".

Xavi lamentó no haber logrado una ventaja más amplia, si bien recordó que "el Villarreal te juega de tú a tú, te aprieta constantemente, con marcajes casi al hombre que hay que superar para tener ocasiones".

La falta de finura final fue el punto débil, según Xavi, de un Barça lanzado en la Liga: "Veo muchas opciones de pregol, que no se materializan. Ha faltado último pase, la toma de decisión. Cuando no lo haces, siempre es lo mismo, sufres hasta el final. Pero nos llevamos tres puntos vitales para la lucha por la Liga".

El gol llegó tras una recuperación de Kounde en campo contrario, una virtud que el equipo interpreta muy bien, como apunta el míster."El partido ha sido de robar arriba y salir. Trabajamos la presión alta y sacamos provecho. Es importante que el equipo trabaje y se lo crea".

Araujo y De Jong

Araujo fue el gran protagonista en defensa, de quien el entrenador dijo que "es el futbolista que más ha crecido con el balón, es extraordinario" y también dedicó grandes elogios a Frenkie de Jong, que ejerció de pivote en sustitución de Busquets: "La clave es la confianza que le damos, como se siente, es feliz y muy importante en el equipo. Es un jugador total".

De todos modos, Xavi quiso hablar mucho del bloque y apuntó que "el primer defensor es Lewandowski, le siguen Gavi, Raphinha, los centrocampistas, un Ter Stegen espléndido, con una portería a cero otra vez. Kessie no sé cuantos kilómetros ha corrido... Nos vamos sin ocasiones de máximo peligro a la excepción de errores propios en pases atrás".

El talento de Pedri

Pedri sí que valió un capítulo aparte para destacar que "está en su posición natural, hay que ver cómo divide, el último pase, como se ha asociado con Robert en el gol. Es un talento innato que nos da muchas cosas, está a un nivel muy alto".

Xavi estuvo muy activo en el banquillo de La Cerámica | Javi Ferrándiz

En cuanto a la tardía en los cambios, Xavi explicó que "veía al equipo bien, estamos bien en tema físico" y reiteró que no era necesario pasar los apuros finales cuando "necesitábamos más pausa en campo contrario".

Sobre las victorias por la mínima, el técnico matizó que "nuestra principal arma no es la defensiva, somos muy ofensivos, pero nos está funcionando. No especulamos, vamos a por el segundo, el tercero, pero se dan estos resultados. Tuvimos ocasiones más que sobradas para hace más goles. El equipo no está acertado en el tiro. Somos un equipo ofensivo, aunque ganemos por la mínima".

El Barça ya piensa en el Manchester United y el partido de ida del jueves de la Europa League. El preparador blaugrana siguió el partido ante el Leeds en el hotel y vio a "un United que llega casi en el mejor momento de la temporada, vaticinar cosas en una eliminatoria de Europa es difícil. Estamos ilusionados con hacer un buen papel y pasar la eliminatoria".