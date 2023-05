Prioridad total: Xavi desgrana cómo será el futuro pivote del Barça

El técnico azulgrana recalcó como prioridad absoluta buscar reemplazo a la sensible salida de Sergio Busquets "El perfil debe ser un jugador muy determinante, que gane duelos y sea inteligente, técnicamente fino; el sustituto natural de 'Busi'"

Urge un reemplazo de Sergio Busquets. Pero, al mismo tiempo, esas prisas pueden llevar al equívoco o a la precipitación. Hay que hilar muy fino y encontrar una pieza que ocupe el vacío sensibilísimo que deja el de Badia.

¿Es Zubimendi el perfil más parecido e ideal? ¿Se descartan futbolistas de corte más físico como Amrabat? ¿Podría encajar Rubén Neves? Le hemos preguntado a Xavi Hernández en la rueda de prensa previa al Barça-Mallorca cómo debe ser el pivote de futuro del FC Barcelona.

"El que sea más completo, el que sea el mejor pivote para suplir a Busquets. Dependemos del 'fair play' y de la situación económica. El perfil debe ser un jugador muy determinante, que gane duelos y sea inteligente, técnicamente fino. El sustituto natural de Busi", ha valorado el de Terrassa.

¿POR QUÉ NO HAN SALIDO REEMPLAZOS DE LA MASIA?

Respecto a por qué no han salido sustitutos de La Masia a lo largo de estos años, ha comentado que "sí que se han generado. Samper, Oriol Romeu... Touré Yayá tuvo que irse, un futbolista espectacular. Hemos tenido suerte que Busquets no se ha lesionado nunca. Los jugadores al final deciden que tienen que irse. Ahora es el momento de encontrar un sustituto porque no tenemos claro que lo haya en casa".

"Hay que encontrar esa pieza si queremos competir el año que viene, es fundamental. Busi ha sido este año vital, muy importante. Hay que encontrar un jugador muy importante, es clave para poder competir la próxima temporada", ha matizado.