Xavi: "Aún no podemos decir que hemos vuelto"

Xavi analizó el Manchester United - Barça de la ronda previa a los octavos de la Europa League "Queda fuera sería una decepción muy grande", ha asegurado el técnico del Barça

Xavi ha comparecido ante la prensa para analizar el encuentro entre el Manchester United y el Barça de la eliminatoria previa a los octavos de final de la Europa League. Old Trafford espera al conjunto blaugrana tras el 2-2 de la ida en el Spotify Camp Nou y es de esos partidos que marcan una trayectoria. El técnico lo tiene claro: "Aún no podemos decir que hemos vuelto" porque "hay que demostrarlo en el campo". En eso están.

"Es un partido muy difícil, el United es uno de los mejores equipos de Europa y lo están demostrando a nivel de competitividad y juego, este es uno de los mejores United de los últimos tiempos. El trabajo de Ten Hag está dando pasión, ritmo, personalidad... Hay que igualarlos", asegura Xavi, que como jugador vivió muchísimos partidos como el que se juega este jueves en Old Trafford.

El técnico blaugrana, en ese sentido, cree que "el United ha vuelto". En cambio, considera que "veremos mañana si hemos cambiado o no. No podemos decir si hemos cambiado. Estamos en la Europa League y nos ha tocado el rival mas difícil", pero avisa: "Queremos competir, lo hicimos en casa. Veremos dónde estamos. No podemos decir que hemos vuelto. Esto va de demostrarlo en el campo". Por todo ello, el Bara tiene ante sí "un partido para competir".

Xavi ha lanzado un mensaje a sus futbolistas a través de los micrófonos: "Es una oportunidad muy buena creo que es un examen, pero este con mas hincapié. Hay que demostrar con personalidad que merecemos estar ahí, con mucha mentalidad".

Lo que sí tiene claro el técnico es que, sea la competición que sea, "yo no puedo tirar nada, somos el Barça, no estamos para elegir títulos, tenemos cuatro títulos y llevamos uno. Mañana puedes quedar fuera y sería una decepción muy grande. Estamos muy lejos de la final o de la semifinal, pero es un examen importante. Significaría un título perdido. Nos hace mucha ilusión la Europa League". Es por ello que Xavi asume que "la presión ahora es para mí como entrenador". Pese a todo, confía: "Tenemos equipo para pasar de ronda".