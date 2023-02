Xavi ya tiene decidido el once para asaltar Old Trafford

El técnico egarense así lo anunció en la rueda de prensa previa al duelo de mañana ante el United "Lo tengo decidido, pero la idea no cambia. Tenemos que ocupar los espacios, somos un equipo muy ofensivo", indicó

Xavi Hernández tiene muy claro el once que intentará asaltar Old Trafford en el partido de vuelta del playoff de la Europa League. Así lo ha anunciado en la rueda de prensa previa al duelo, donde no ha querido desvelar nombres. Juegue quién juegue y sea con cuatro o tres centrocampistas, el Barça mantendrá la misma idea de juego de siempre.

"Lo tengo decidido, pero la idea no cambia. Tenemos que ocupar los espacios, somos un equipo muy ofensivo. Entender el juego. Partido para decir que el Barça puede competir en Europa. Varía en que con centrocampistas necesitamos menos transiciones, depende de cómo vaya el partido, una cosa o la otra", aseguró Xavi ante los medios.

La presencia de Ferran Torres en el once, por ejemplo, puede permitir al Barça ser más contundente en las transiciones. Sin embargo, un cuarto centrocampista le daría mayor empaque al equipo y más manejo de la posesión. Veremos por quién apuesta Xavi Hernández.