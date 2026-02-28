Xavi da su apoyo a Víctor Font

Los cuatro precandidatos a la presidencia del FC Barcelona, Joan Laporta, Víctor Font, Xavi Vilajoana y Marc Ciria, tienen de plazo hasta el próximo lunes a las 21.00 horas para entregar en la Oficina d'Atenció al Barcelonista las 2.337 firmas que necesitan para convertirse en candidatos.

Este sábado es el último día con partido en el Spotify Camp Nou y la actividad es frenética. En este sentido, Víctor Font, líder de 'Nosaltres', ha organizado una fiesta y vermut popular en su sede de la Avinguda Diagonal de Barcelona para antes del partido ante el Villarreal. Y la sorpresa ha sido mayúscula para los allí presentes, pues Xavi Hernández se ha pasado por la sede para dar su apoyo a Víctor Font.

El egarense ya apoyó al empresario de Granollers en las elecciones del año 2021. Por aquel entonces, Font presentó a Xavi como pilar de su estructura deportiva en caso de ganar las elecciones. Fue finalmente Joan Laporta el ganador de los comicios y Xavi acabó llegando al banquillo azulgrana meses después, en noviembre del mismo año, en sustitución de Ronald Koeman.

El exjugador del Barça se mantuvo en el cargo hasta el final de la temporada 2023-24, ganando una Liga y una Supercopa de España. A finales de enero del año 2024, precisamente tras una derrota en Montjuïc contra el Villarreal, anunció que no seguiría en el club la siguiente temporada. Meses después, pactó con el presidente Laporta su continuidad, pero semanas más tarde la situación dio un vuelco y el acuerdo entre el de Terrassa y la junta directiva quedó en nada, siendo reemplazado en el banquillo por Hansi Flick.

Desde entonces, la relación entre Xavi y Laporta no ha sido buena y el de Terrassa ha decidido dar su apoyo a Víctor Font en estas elecciones. No se ha acercado solo hasta la sede electoral del empresario de Granollers. Lo ha hecho en compañía de su pareja, Núria Cunillera, y de sus padres. Los cuatro han dado su firma a Víctor Font.