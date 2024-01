Xavi: "La Copa es un título muy importante y nos ilusiona"

Perro viejo, Xavi Hernández sabe lo que le espera al Barça en Barbastro. "Tenemos muy poco que ganar y mucho que perder", aseguró el técnico azulgrana en la previa del choque de Copa del Rey. El egarense afronta el estreno en el torneo del KO con la ambición de "llegar lejos y ganar el título". "La Copa es un título muy importante y nos ilusiona", comentó en una rueda de prensa en petit comité por ser el día de Reyes.

"Somos muy favoritos, solo por la categoría ya es así. Estos partidos siempre son complicados y los precedentes así lo indican. Tenemos que jugar con los cinco sentidos, ir a por ellos y saber que para el Barbastro es casi el partido de su vida", apuntó inicialmente. "El año pasado nos quedamos a las puertas y el objetivo este año es llegar lejos", agregó.

El excapitán azulgrana advirtió a sus pupilos del peligro de relajarse lo más mínimo. "Lo importante es respetar al rival. Si pensamos que va a ser sencillo y fácil es un error. El Barbastro tiene cosas muy buenas. Eliminaron a un Primera División -el Almería- y habrá un gran ambiente. Será complicado. Un error nos puede dejar fuera", avisó.

"Hay que estar con los cinco sentidos"

Xavi, que mantiene la duda de Balde por problemas estomacales, dejó entrever que Vitor Roque podría ser titular, pero sin confirmarlo. "Físicamente necesita ritmo y minutos, y los tendrá. Es un partido ideal para jugadores que habitualmente juegan menos, pero hay que estar con los cinco sentidos y no es momento de hacer experimentos", dijo.

Preguntado por la situación en Liga, el egarense admitió que su elenco necesitará elevar las prestaciones si pretende aspirar al título. "La segunda vuelta tiene que ser mejor, pero sin hacer cuentas. Hay que ir paso a paso. Tenemos que buscar el juego que nos dé la personalidad y determinación para encontrar resultados. No hemos hecho una mala primera vuelta, pero Girona y Real Madrid están a un nivel extraordinario", argumentó.

El césped del Municipal de Deportes de Barbastro no está en las mejores condiciones, pero el preparador azulgrana no quiso prolongarse en un asunto que en ocasiones ha sido objeto de crítica por parte de sus detractores. "Claro que me preocupa el césped, siempre me preguntáis lo mismo. Mañana es un día para no encontrar ningún tipo de excusa por ningún lado. Hay que igualar su intensidad", dijo de forma escueta.

"Los Reyes me han traído muchas cosas..."

Xavi también quiso elogiar a Gündogan, decisivo en Gran Canaria al provocar y transformar un penalti en el último suspiro. "'Gündo está aportando mucho: goles, asistencias... El otro día marcó las diferencias. Nos ayuda al cuerpo técnico y nos comenta todo lo que ve, siempre es positivo... Aquí todo está muy juzgado y criticado, pero sus números son muy buenos", apuntó.

Antes de terminar, y como no podía ser de otra forma, el técnico tuvo tiempo para bromear al ser cuestionado por su suerte con los regalos en el día de Reyes. "Me han traído muchas cosas, así que supongo que eso quiere decir que me he portado muy bien. Tendré que seguir en esta línea...", declaró en medio de un ambiente distendido.