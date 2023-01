Xavi se conforma si no hay fichajes en enero

El técnico confirma que ha hablado con el área deportiva y que se siente a gusto con esta plantilla "Me parece bien que compitamos con lo que hay. Estoy satisfecho de mis jugadores"

El entrenador del Barça, Xavi Hernández, dio casi por descartada la llegada de algún fichaje en el mercado de enero ante la dificultad para inscribir futbolistas y la convicción de que la plantilla está bien estructurada. "He hablado con Jordi y Mateu y el club y les he dejado claro que estoy contento con lo que tengo en la plantilla y que si no se toca nada estaré encantado porque estamos trabajando muy bien".

Xavi mostró plena confianza con el actual vestuario para ganar títulos. "La verdad es que estoy muy contento con el equipo que tengo. En verano se fichó mucho y bien y creo que tenemos un equipo muy competitivo para afrontar todas las competiciones que quedan".

Xavi sí que pidió en su momento la posibilidad de incorporar a un lateral derecho de entidad si hubiese una buena oportunidad de mercado, pero el Barça tiene muy difícil inscribir jugadores si no hay salidas y el técnico prefiere que no las haya. De hecho, apostará porque Memphis se quede porque puede haber lesiones y sanciones en la parte decisiva de la temporada y no quiere perder efectivos.