Xavi tiene clara la receta para ganar al Inter

El técnico del Barça entiende que "hay que arriesgar, ser valientes y mostrar personalidad" El egarense baraja la opción de jugar con tres centrales para ganar peso en el centro del campo

Xavi Hernández repitió, en varias de las respuestas que dio en la rueda de prensa en San Siro, que para ganar al Inter tocará ser muy fieles al estilo del Barça: "Dominar, tener el balón y jugar en campo contrario". Y eso no significa que no pueda cambiar el sistema porque, de hecho, reconoció estar valorando jugar con defensa de tres, algo que, pese a todo, no variaría para nada su forma de entrar al césped: "Ya lo hicimos en el campo de la Real. Hay que arriesgar, ser valientes, es nuestra filosofía, ir a por el partido, hacia delante y no dejar correr al Inter". Esa es su receta para ganar en Italia.

De hecho, tiene claro que jugando como lo hicieron en Múnich, la victoria estará cerca: "En Alemania fuimos superiores en el juego a todo un Bayern, candidato y favorito para la Champions", pero entiende que "hay que ser más efectivos, competir mejor. Estamos en un buen momento, la dinámica es buena y la del rival no, hay que aprovecharlo y mostrar mucha personalidad desde el primer momento".

Por otro lado, también pidió aprender de los errores: "Nos perjudicó mucho el gol de estrategia de Múnich, teníamos el partido controlado, son detalles que te hacen cambiar la dinámica. Generamos mucho y, si no encajas, tienes opciones", aseguraba, refiriéndose a los pocos goles encajados, sobre todo en LaLiga, donde solo han recibido uno: "Le doy mucha importancia". Acabó asegurando que mañana "hay que demostrar personalidad y decirnos a nosotros mismos que es el momento de rendir en esta competición".