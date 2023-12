Xavi-Cholo: ¿Sigue siendo un choque de estilos entre el cruyffismo y el bilardismo?

Barça y Atlético de Madrid llegan al partido de esta jornada con una trayectoria en la que la evolución de las pizarras de sus entrenadores parecen alejarse de su ideología madre. Si Xavi Hernández continúa buscando que sus jugadores apliquen el juego de posición en el que cree, Simeone parece haberse alejado de sus postulados más reactivos y está consiguiendo que su Atlético ofrezca su versión más alegre.

Xavi Hernández y Diego Simeone comparten pasado futbolístico. Ambos fueron grandes centrocampistas, con carácter y buenas cifras goleadoras pero su manera de jugar era totalmente opuesta. Si el de Terrassa destacaba por sus pases y visión de juego, el de Buenos Aires lucía por su agresividad y coraje aunque técnicamente no estaba mal dotado.

En los banquillos, Xavi es un discípulo de Guardiola y del cruyffismo mientras que el Cholo bebe las fuentes del bilardismo. Cruyff y Bilardo han sido entrenadores referentes pero sus propuestas futbolísticas eran antagónicas.

Referentes antagónicos

El holandés defendía el placer de jugar bien y el disfrute de la pelota como camino para ganar mientras que el que fuera seleccionador de la Argentina campeona del Mundo de 1986 siempre ha defendido un fútbol pragmático en el que todo vale para ganar. Su maestro en Estudiantes, Osvaldo Zubeldia destacó por un fútbol extremadamente intenso y agresivo que llevó a un club modesto a proclamarse campeón de la Intercontinental. Simeone ha heredado de Bilardo y Zubeldia su idea de validar cualquier camino que te acerque al resultado obviando si el proceso es más o menos espectacular.

Xavi y Cruyff tuvieron una relación muy estrecha y una admiración mutua | EFE

Caminos contradictorios

Curiosamente, el Barça de Xavi no acaba de encontrar la manera de plasmar la ideología futbolística de su entrenador y ha destacado más por victorias pragmáticas en San Sebastián o contra el Alavés que por triunfos asociados a un juego excelso. Xavi insiste en no renunciar a su estilo para conjugar resultados y buen juego, pero, de momento le está costando encontrar este equilibrio.

Rueda de Prensa de Diego Pablo Simeone | EFE

Simeone, en cambio, esta temporada ha dado un paso adelante en su concepción más defensiva del juego y aunque no renuncia a su ADN de fútbol intenso y vertical ha logrado conjugar un equipo que suma buenos minutos de fútbol con una apuesta agradable de ver. Es significativo que el Atlético haya marcado más goles (30) que el Barça (27) en este inicio de Liga teniendo además en cuenta que los colchoneros han jugado un partido menos.

La visión de Lluís Carreras

En SPORT hemos contactado con el entrenador Lluís Carreras, jugador que formó en la cantera del Barça y fue parte de la plantilla de la última temporada de Cruyff en el Barça (1995/96) pero también jugó dos temporadas en el Atlético de Madrid (2001-03). Un cruyffista que fue entrenado por Luis Aragonés, otro de los maestros de Xavi.

Así analiza Lluís Carreras este choque de estilos entre el Barça de Xavi y el Atlético de Madrid de Simeone: "Lo primero que quiero decir es que hay diferencias conceptuales evidentes entre Xavi y Simeone. Los dos ven el fútbol de distinta manera. Xavi es de los que mejor ha ejecutado en el campo el estilo del Barça. Tiene la idea interiorizada y sabe explicarla pero curiosamente no lo acabo de ver reflejado en los partidos. Yo entiendo que en los entrenamientos del Barça no se debe ver lo que observamos en los partidos porque si no fallaría la metodología.

Lluís Carreras | Archivo

En Simeone aprecio una evolución muy importante. El Cholo ha cambiado tácticamente. Del 1-4-4-2 clásico ha pasado a un 1-5-3-2 en los que encajan jugadores en posiciones específicas diferenciales como Griezman que es indetectable. El hecho de que en ataque tanto Morata como Griezmann sean jugadores asociativos genera que en muchas ocasiones tengan superioridad en el centro del campo y puedan dominar mejor los partidos.

Al Barça, en cambio, creo que le penalizan los cambios constantes que hay en el equipo y el no haber encontrado como reemplazar a Busquets. Sergio no necesitaba incrustarse entre los centrales para sacar el balón y esto generaba una salida limpia. Como De Jong y Gündogan no son mediocentros específicos, les cuesta más lograr lo que conseguía Busi.

Pedri, por ejemplo, tiene que bajar más y allí el Barça no tiene tanta presencia en el centro del campo. En resumen, veo un Cholo que se ha renovado en su estructura y estilo y un Xavi que le tiene que dar una vuelta al posicionamiento y estructura de su equipo. Me gustaría una vuelta a los orígenes priorizando una buena salida de balón, buscar balones al pie y repetir pases para jugar mejor. Creo que el Barça todavía está alejado de su ideal mientras que el Atlético se ha reinventado a mejor".