Xavi, sobre el 'Caso Negreira': "Si ganamos por los árbitros, me voy para casa"

Xavi Hernández ha hablado sobre el 'Caso Negreira' en la previa del clásico para dar apoyo a las palabras de Joan Laporta Al ser preguntado por si está dolido por las acusaciones de cuando él era futbolista, el egarense ha respondido con contundencia

A horas del importantísimo encuentro contra el Real Madrid en el Camp Nou, Xavi Hernández, entre muchas otras cosas, ha hablado en rueda de prensa sobre el 'Caso Negreira'. Al ser preguntado por su etapa como jugador, ha respondido con contundencia: "No me molesta. Que la gente opine lo que quiera, yo sé que gané de forma lícita. Si algún día veo que gano gracias a los árbitros, me iré a casa. Nunca tuve esta sensación"

Al ser preguntado también por el video que publicó Laporta el pasado viernes, el técnico azulgrana le dio su apoyo a la vez que confirmó que sí, que es una campaña de desprestigio contra el Barça. "Es el presidente, es el líder del proyecto. Todo lo que diga va a misa. No quiero hablar, ya lo he hecho mucho", afirmó.

Para terminar añadiendo que: "Yo estoy centrado en el fútbol y en ganar la Liga, el gran objetivo de esta temporada. Mañana es un clásico transcendente, no definitivo"

"Nosotros no hemos hablado del tema de los árbitros"

Sobre si con esta situación ha cambiado la relación con los futbolistas o la manera de trabajar, Xavi ha sido muy claro: "Nosotros no hemos hablado del tema de los árbitros, nos centramos en competir. Como STAFF queremos ser muy naturales. Abstenerles de lo que rodea este club que es muy grande. No he tenido que hacer nada diferente del incio de temporada".

No van a desestabilizarnos

"No van a desestabilizarnos. No lo van a conseguir. Vamos a competir e intentar ganar mañana, sería un golpe duro y fuerte para ganar la Liga. Estamos muy estabilizados. En eso no hay problema”.

Ambiente hostil

Sobre lo que se pueden encontrar de aquí a final de temporada, ha dicho: "Fuera de casa seguramente será parecido a lo que vivimos en Bilbao. Tenemos que ser herméticos y competir. No vamos más allá del fútbol, estamos centrados en el fútbol."