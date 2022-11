Xavi va camino de los...¡Ay, ay Tito!

La media del Barça actual nos lleva a rebasar la cifra de los 100 puntos El proyecto de Xavi, pese a alguna decepción, va viento en popa

El próximo domingo, día en el que empieza el Mundial de Catar, hará justo un año del debut de Xavi Hernández como entrenador del Barcelona. Durante este tiempo ha habido algunas decepciones como la eliminación de la Liga de Campeones de forma prematura, pero el balance es muy bueno. Por dos razones, una primera es que el equipo está sufriendo una evolución, con los normales frenazos propios de un proyecto en construcción.

Cuando Xavi cogió al equipo, el Barça estaba en novena posición y acabó la temporada en segunda, en puestos de Champions, una clasificación que tanto miedo daba a la directiva no alcanzar. Sumó 17 victorias, 5 empates y 4 derrotas desde que se sentó en el banquillo del derbi contra el Espanyol. En este segundo curso, Xavi deja al Barça líder de la Liga, con dos puntos de ventaja con respecto al Real Madrid y habiendo jugado ya en el Bernabéu. Han sido 14 partidos con 12 victorias, un empate y una derrota. 37 puntos de 42 posibles. A este ritmo, el Barça alcanzaría los 100 puntos, un hito que solo Tito Vilanova pudo lograr. ¡Ay, ay!

No se puede esconder la tristeza y las mala vibraciones que supuso la eliminación europea, con la consecuente merma económica que supone para el club, pero a Xavi, hoy que está a una semana de cumplir su primer año en el banquillo, se le puede empezar a juzgar en su globalidad.

En este sentido, y segundo punto que hacía referencia, es evidente que el equipo va encontrando una idea, un camino en el que trabajar. Poco a poco, se han ido cambiando piezas que vayan más acorde a su idea futbolística. El equipo lo ha ido asumiendo su metodología y se aprecia una clara progresión. En definitiva, hay unos datos que certifican un cambio tangibles desde la llegada de Xavi y otros intangibles que el espectador también aprecia.No era fácil llegar en las condiciones que hizo (equipo en decadencia, situación económica tocada...), en el final de una época, y sentar las bases para una nueva era. Xavi Hernández lo está logrando al tiempo que asume también, sin rechistar, algunas decisiones de club (quizás no todas comparte) y representando adecuadamente a la entidad cuando le toca dar la cara ante los medios de comunicación.

Se compara su inicio con el de Pep. No es así, pero para Xavi no es nuevo tener que enfrentarse a esta imagen pues si lo hizo como jugador... ¿Cómo no lo va a hacer como entrenador?