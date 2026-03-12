Xavi ya calienta el debate electoral entre Laporta y Víctor Font: "Con la verdad por delante, ¡siempre!"

El terremoto provocado por Xavi Hernández durante los últimos días en el entorno del FC Barcelona está muy lejos de apaciguarse. Si la entrevista concedida hace unos días en 'La Vanguardia' ya supuso un auténtico tsunami en la campaña electoral, el exentrenador azulgrana ha vuelto a agitar el avispero.

A falta de escasas 72 horas para que los socios acudan a las urnas en el nuevo Spotify Camp Nou este 15 de marzo, Xavi ha utilizado sus redes sociales para lanzar un mensaje que echa más leña al fuego en el encarnizado debate entre Joan Laporta y Víctor Font.

A través de su cuenta de Instagram, el de Terrassa ha publicado una fotografía de su etapa como jugador acompañada de unas estrofas del himno culé: "Són molts anys plens d'afanys, són molts gols que hem cridat i s'ha demostrat que mai ningú no ens podrà tòrcer".

Sin embargo, lo verdaderamente relevante, el 'dardo' que ha resonado en cada rincón del barcelonismo, ha sido su corolario final escrito en catalán, castellano e inglés: "Con la verdad por delante, ¡siempre! Con el Barça en el corazón ¡siempre! Visca el Barça!".

Estas palabras no son una simple declaración de barcelonismo. En el actual contexto electoral, ese "con la verdad por delante" se interpreta de forma unánime como una reafirmación absoluta de sus recientes declaraciones.

Cabe recordar que Xavi se ha erigido como uno de los protagonistas, y el foco más polémico, de estas elecciones. Su irrupción rompiendo su silencio de casi dos años para apoyar públicamente la candidatura de Víctor Font ha dinamitado la recta final de la campaña.

Xavi da su apoyo a Víctor Font / Dani Barbeito

En su intervención, Xavi no dudó en cargar con dureza contra la gestión de Joan Laporta, desmintiendo la versión oficial de su despido en 2024. El extécnico aseguró que su adiós se fraguó tras una decisión particular de Alejandro Echevarría, de quien afirmó que "está por encima del presidente". Además, soltó la 'bomba' de Leo Messi, destapando que el regreso del argentino en 2023 estaba avalado por LaLiga y fue Laporta quien lo frenó en seco.

Este último post en Instagram confirma que Xavi no piensa dar un paso atrás en su ofensiva. Se ha convertido en el gran aval de Víctor Font para intentar dar el vuelco electoral, cuestionando directamente el relato de la actual junta. El debate está más caliente que nunca y el mensaje del exentrenador deja claro que la herida de su repentina destitución sigue abierta.