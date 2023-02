Xavi, cabreado: "No entiendo que se hable de la venta de Ansu"

El entrenador blaugrana lo dejó claro. "Es un jugador importante para ahora y en el futuro" "Nos estamos jugando mucho y ahora no toca hablar de traspasos en nuestro entorno"

El entrenador del Barça, Xavi Hernández, dejó claro que para él Ansu no está en venta y se enfadó porque estos temas de mercado surgen ahora. "No entiendo que se hable ahora de esto en nuestro entorno. No hay mercado ahora por lo que Ansu no está en venta. Es un jugador muy importante para nosotros para ahora y para el futuro".

Xavi dejó claro que "le tengo una confianza extraordinaria. De su rendimiento dependerá que tenga más o menos minutos. De verdad que tengo una confianza ciega en él. Ha de ser una pieza muy importante de presente y de futuro. Pero debe tener paciencia. Hay demasiada prisa en todo".

El entrenador afirmó que "el mercado de enero ha acabado y no se porque hablamos de esto. Hay que estar centrados en lo que nos jugamos. Para mi está claro que debe seguir"