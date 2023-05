Xavi: "Busquets es el futbolista más inteligente con el que he jugado"

Xavi Hernández ha hablado sobre la marcha de Sergio Busquets en la previa del derbi contra el Espanyol Los azulgranas tienen la oportunidad de proclamarse campeones de liga este domingo con el canterano como capitán

En la previa del derbi contra el Espanyol, un partido que más allá de la rivalidad entre ambos equipos puede significar el día en que el conjunto azulgrana se proclame campeón de Liga, el enfrentamiento también será recordado por ser el último en el que Sergio Busquets se enfrente al conjunto blanquiazul. Al ser preguntado por ello, Xavi se ha deshecho en elogios hacia "El mejor mediocentro de la historia del Barça".

"Para él será muy importante irse ganando el título de Liga. Creo que ha tomado una buena decisión. A nosotros nos perjudica, pero se va en un gran momento suyo y del equipo", arrancó el técnico azulgrana.

Seguidamente, Xavi expresó lo que sienten muchos aficionados 'culés': "Lo respeto y le deseo el mejor. Es seguramente el futbolista más inteligente con el que he jugado. Es una maravilla como compañero y ahora como capitán. Cuando no estaba nominado en los premios del Balón de Oro me parecía muy injusto".

El molde de Busquets

Empieza la misión imposible de reemplazarlo. Para el egarense, no hay duda: Se le tiene que utilizar como referencia: "En el Barça siempre apuntamos al 10 y él lo ha sido. En todo y en nivel futbolístico aún más. Tenemos un molde para decir que este ha sido el mejor mediocentro de la historia del Barça".

¿Se acaba una era?

Al ser preguntado por el fin de ese equipo que se ganó al mundo del fútbol con su juego, a Xavi le ha salido el espíritu de entrenador: "Estamos empezando una. Cuando se va Busi siempre hay noticias del centro del campo que formamos. Fue una etapa maravillosa y estamos trabajando para que salga otra".

El futuro del Barça

Xavi elogia a Busquets y le invita a sentarse en la misma mesa que él e Iniesta | FCB

Para finalizar, no se olvidó de sus actuales jugadores. el "futuro" del FC Barcelona: "Ojalá Gavi y Pedri nos puedan superar. Hay una hornada muy buena de jugadores de la casa. Ojalá sigan la estela de 'Busi' y nos puedan superar".