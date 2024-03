Xavi: "Somos el Barça, aquí no se relaja nadie"

El FC Barcelona vivió una gran noche en el Cívitas Metropolitano, pero Xavi Hernández acabó el partido contra el Atlético de Madrid con un sabor agridulce. De hecho, no lo pudo finalizar. El técnico egarense fue expulsado en los últimos compases de la primera mitad por protestar impetuosamente una decisión del colegiado José María Sánchez Martínez. Después del compromiso, el míster culé aceptó la roja que vio, pero dejó claro que él no había dicho "nada".

"Esto es lo de menos. Lo importante es el triunfo del equipo. A ver qué pone en el acta, pero no he dicho absolutamente nada. Soy pasional, lo vivo mucho y defiendo siempre los intereses de mi equipo, pero para mí la expulsión es innecesaria", declaró en 'DAZN'. Después de un encuentro "ideal", el entrenador catalán avisó que exigirá al máximo a su plantilla hasta el final de la temporada: "Somos el Barça, aquí no se relaja nadie".

"Vamos a intentar competir hasta el final por los dos títulos que nos quedan, que son los más importantes", respondió al ser preguntado por las opciones culés de remontar al Real Madrid en Liga y llegar lejos en la Champions League. Sobre la victoria contra el Atlético, Xavi destacó que "hemos estado brillantes en muchas fases del partido" y "hemos entendido muy bien cómo atacar". "Robert muy activado, Fermín, Joao... Hemos encontrado bien al hombre libre y hemos atacado bien los espacios. Todo lo que habíamos trabajado ha salido a la perfección", añadió.

Xavi consideró a Ilkay Gündogan como uno de los mejores futbolistas barcelonistas en el Metropolitano. "La idea de hoy era que jugara en la parte de arriba del cuadrado, pero Christensen ha tenido molestias y ha jugado Fermín en esta posición. Gündogan en la base también nos da mucho. Ha sido un partido perfecto de juego de posesión. Casi ideal para lo que queremos nosotros", reflexionó.

Confianza en la Masia

El técnico azulgrana catalogó la victoria como“importantísima, espectacular” y resaltó el gran rendimiento de los canteranos. “Estoy muy satisfecho. La Masia forma parte de nuestro ADN, los mejores equipos de la historia del Barça se han formado con jugadores de casa. Seguiremos apostando por ellos”, valoró, muy contento con Cubarsí, Héctor Fort, Lamine Yamal, Fermín y compañía.

Por último, Xavi apuntó que Robert Lewandowski “ha completado su mejor partido con el Barça” y dedicó el triunfo a Joao Cancelo, baja de última hora. “Es un chico muy sensible que tiene un corazón muy grande. Le ha molestado mucho no poder ayudar al equipo. Le dedicamos la victoria a él y a todos los jugadores que no han podido jugar hoy”, sentenció.