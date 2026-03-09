Xavi: "Este Barça lo dirige Echevarría"

No se mordió la lengua ni mucho menos Xavi Hernández en la entrevista que ofreció a 'La Vanguardia'. El egarense, que recientemente apareció por la sede de Víctor Font para ofrecerle su firma, ha ofrecido una entrevista a 'La Vanguardia' en la que ha disparado con bala a la figura de Joan Laporta, candidato a las elecciones a la presidencia del Barça y máximo mandatario azulgrana durante la etapa de Xavi en el banquillo del primer equipo.

Más allá de sus alusiones al regreso de Messi que no se termino produciendo en 2023 y de culpar a 'Jan' de ello, Xavi también menciona a la figura de Alejandro Echevarría. El excuñado de Laporta es una de las personas con más poder dentro de la entidad catalana. Y el de Terrassa, de hecho, asegura que en buena parte terminó saliendo del Barça por él.

La figura de Alejandro

"Laporta prescinde de mí como entrenador sin decirme la verdad, condicionado por una persona que creo que está por encima del presidente que es Alejandro Echevarría. Es decir, quien prescinde de mí como entrenador es Alejandro. Así funciona este Barça, prácticamente lo dirige Alejandro Echevarría. Era una persona con la cual yo tenía una relación íntima, de amistad y por eso es la decepción más grande quizá en mi salida del Barça. Me falló por completo", asegura Xavi.

Rafa Yuste, Josep Cubells, Bojan y Echevarría acompañaron al Barça en Bilbao / SPORT

Y a partir de ahí desarrolla cómo fue todo el embrollo de su salida: "En enero de mi última temporada como entrenador yo les digo que a partir de junio no continuaré por el bien del club y por el mío personal, y, a partir de ahí, el equipo va ganando y son ellos los que durante dos o tres meses hasta que perdemos en Champions con el PSG y la Liga con el Madrid, me dicen constantemente que me tengo que quedar, me intentan convencer. Yo de hecho hago una reunión cara a cara con Alejandro porque sé que es el que decide todo y le digo que cómo lo ve, digo ‘mira yo tengo dudas porque me estáis diciendo de continuar pero no lo veo claro’ y él me dice que sí, que ellos están preparando el año que viene, que están planificando, que el presidente lo tiene claro...".

La preparación física

Y aún hay más: "Llegó una reunión de planificación con todo mi staff y con Raúl Martínez y Julio Tous, nuevos preparadores físicos que habíamos acordado con Alejandro y Deco que se incorporarían y es entonces cuando Alejandro empieza a gritar y a decir que la preparación física era un desastre".

Sobre si le despidió Echevarría, Xavi dice que "en ese momento le pregunté cuál era su cargo exactamente, porque estaban presentes Deco, director deportivo, y también Bojan, su adjunto. Ahí decidió que yo no continuaría pero en lugar de decírmelo a la cara y decir mira estás fuera, pasaron dos o tres semanas".