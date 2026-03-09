FC BARCELONA
Xavi admet les disculpes de Flick: així es va plantar el tècnic alemany a casa de l'exentrenador
Las declaraciones del técnico de Terrassa en La Vanguardia han desatado un terremoto y múltiples respuestas a sus palabras
Falten set dies perquè se celebrin les eleccions a la presidència del FC Barcelona. El pròxim 15 de març, els socis i sòcies del club estan cridats a les urnes instal·lades a l’Spotify Camp Nou per escollir el seu candidat preferit entre Joan Laporta i Víctor Font. Després de setmanes de campanya electoral amb actes, entrevistes i debats, l’ambient s’havia mantingut relativament tranquil fins aquest diumenge a la nit.
La situació, però, va canviar amb les declaracions de Xavi Hernández. L’exjugador i exentrenador blaugrana, que ha manifestat que li dona suport a Víctor Font, va oferir noves explicacions sobre la seva sortida del club i sobre la relació amb Joan Laporta. Les seves paraules han encès el debat electoral entre els socis del Barça en un moment clau abans de la votació.
Una sortida premeditada i calenta
En una extensa entrevista concedida a La Vanguardia, Xavi va revelar detalls fins ara poc coneguts sobre el seu comiat del club. L’ex tècnic de Terrassa va explicar que durant setmanes la directiva ja havia pres la decisió de prescindir d’ell, però que aquesta no li va ser comunicada de manera directa. Segons ell, la gestió d’aquell procés no va ser la més adequada.
La sortida de Xavi va obrir la porta a l’arribada de Hansi Flick com a nou entrenador del primer equip. Tot i que molts dins del club consideraven el canvi gairebé una “mort anunciada”, Xavi va admetre que no va marxar del tot satisfet amb la manera com es van desenvolupar els esdeveniments. Tot i així, també va voler destacar els gestos de respecte que va rebre posteriorment.
La visita de Flick a la casa de Xavi
Un dels episodis que va revelar és la conversa personal que va mantenir amb Hansi Flick. Segons Xavi, el tècnic alemany el va visitar a casa seva per demanar-li disculpes després d’assabentar-se que el club havia parlat amb ell quan Xavi encara ocupava la banqueta. Flick havia estat informat de la situació, però li havien demanat que no li digués res.
L’exentrenador blaugrana va destacar la noblesa del tècnic alemany i la sinceritat d’aquella trobada. “És una bona persona, molt noble, i m’alegra que les coses li vagin bé”, va afirmar Xavi. També va explicar que durant la conversa van parlar llargament del moment que viu el Barça i del treball que s’està fent amb l’equip.
Malgrat la seva sortida, Xavi assegura que s’alegra dels bons resultats del conjunt blaugrana. L’ex tècnic considera que sovint a Barcelona es crea una narrativa equivocada, segons la qual si es valora positivament el treball de l’entrenador actual, això implica una crítica al que hi havia abans. Segons ell, no hauria de ser així. Xavi també va aprofitar per reivindicar la seva aposta pels joves talents del planter. Va recordar amb orgull els debuts de jugadors com Lamine Yamal o Pau Cubarsí, i va afirmar que el primer té un futur extraordinari. “Lamine és un geni. Es convertirà en el millor”, va concloure l’exentrenador del Barça.
