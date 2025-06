Xabi Eskurza: "Apoyo y defiendo la decisión de Nico Williams"

Lo primero de todo, ¿qué es de tu vida, cómo estás de la cadera?

Muy bien. Tengo que agradecer al doctor Borrell y a Manel Ribas, que me operó, que hace 15 años me cambiaron la vida, hicieron que volviese a tener una vida normal. Fueron 10 años de mucho sufrimiento desde que dejé el fútbol y gracias a Dios la tengo olvidada. No puedo jugar al fútbol, pero sí tener cierta actividad.

¿Y cómo te va en Podium Trade?

Muy bien, también. La idea de empresa es dar un servicio integral al futbolista, sobre todo en ámbitos fiscales, contractuales, laborales, jurídicos y también llevamos la representación. Tenemos más que nada a jugadores locales..

Xabier Eskurza es el CEO de la agencia de asesoramiento y representación Podium Trade / Podium Trade

Jugaste la temporada 1994/1995 en el Barça. ¿Qué recuerdos tienes?

Fue una temporada difícil para el club, deportivamente, y en lo personal me rompí el adductor el primer partido en Gijón y solo estuve un año. Y aun así, el recuerdo es positivo y siempre llevo al Barça en parte de mi corazón futbolístico. El club, los veteranos, se portan muy bien. Uno de mis hijos además es un aficionado terrible del Barça, estuvimos en la final de Copa del Rey. Aunque soy del Athletic porque lo sientes desde pequeño. Eso ya no se borra, ¿no?

No, claro. ¿Cómo era Cruyff?

Yo tuve primero a Heynckes en el Athletic y seguido a Cruyff, y eran muy parecidos. Tenían una visión moderna del fútbol.Le empezaron a dar más importancia al balón, a no matarte físicamente, a plantear los partidos a través de la táctica y la estrategia. Recuerdo la tranquilidad de Johan en una temporada complicada, nos metimos en la UEFA en la última jornada. Siempre nos animaba a pensar dentro del campo, a sacar el jugador que tienes dentro.

Compartiste equipo con Koeman, Romario, Stoichkov, Guardiola... ¿Quién te impresionó más?

Y con Txiki, Bakero, Nadal... No me quiero dejar a nadie, eh. Ya tenía a amigos como Pep, Abelardo, el ‘Chapi’ de la olímpica. Y sí, jugar con todos ellos fue muy fácil. Pero impactante para mí fue cuando subí al primer equipo del Athletic con 19 años y estaba jugando y entrenando con los que había llorado con 12 años cuando ganaron las Ligas y las Copas.

Solo un año en el Barça porque Luis Aragonés apretó fuerte para llevarte al Valencia, ¿verdad?

Sí, la salida del Barça fue un poco provocada por la lesión que tuve, por cómo me sentía yo, y sobre todo la insistencia de Luis. Seguramente ahora con la perspectiva que tengo, quizás hubiese tomado otra decisión porque Johan me dijo que contaba conmigo y que podía seguir. Pero estoy también encantado de haber pasado por Valencia, es un club también impresionante. Y luego fui al Mallorca y terminé en el Oviedo. Me quedaba un año de contrato, pero tuve que dejar el fútbol por las caderas, tengo artrosis y dos prótesis. Y ese siguiente año se marchó Luis y con Antic se bajó a Segunda. Me alegro mucho de su ascenso a Primera, claro. Ya le tocaba.

Volviendo al inicio, tuviste una difícil marcha del Athletic para fichar por el Barça. ¿Tan difícil es salir del club rojiblanco?

Sí, es difícil. Digamos que hay una presión social, periodística, del propio club, en retener. Ojo, que también en positivo, lo digo, ¿eh?. Luego yo lo sufrí en negativo, pero el club pone todos los medios al alcance del jugador. La afición te da ese cariño, el sentirte de un equipo diferente.

¿Y cómo ves el caso de Nico?

Creo que no hay dos casos iguales. Siempre cada jugador tiene su historia, su negociación, su responsable en el club... A mí me parece que todas las decisiones son respetables y legítimas. Ahora con lo de Nico Williams hasta cierto punto siento envidia sana.

¿Por?

Porque la respuesta del club, la respuesta de la prensa, la respuesta de los compañeros ha sido unánime, ¿no? Y han acallado todas esas críticas, esas pintadas, pues bueno, como me llamaron a mí. Pesetero, traidor, me llamaron de todo. Fueron unos pocos, pero sí se dio. Y ahora, gracias a Dios, ha cambiado también la percepción. Se me caían las lágrimas cuando escuché esa defensa a ultranza hacia Nico. Del club, de sus compañeros, de la prensa. Diciendo que hay que respetarle Yo creo que eso es cómo hay que tratarle, ¿no?

Xabi Eskurza, en una visita familiar a l'Agrupació Barça Jugadors / ABJ

Pero Xabi, ¿no crees que con acciones como la del mural, Nico debe estar pasándolo mal?

Claro que lo pasa muy mal, a nadie nos gusta que gente con la que te identificas y que lo has dado todo por esa afición, por esos colores, pues que por una decisión que tomas en tu carrera pasen estas cosas. Y además creo que es una decisión que puede tener un retorno. Creo que engrandece que jugadores que salen a un equipo como el Barcelona, con la experiencia, si se da el caso de títulos, pueda volver al Athletic, joder, va a ser un jugador importantísimo otra vez y te va a aportar muchísimo. Siempre va a haber dentro de una masa tan grande esos cuatro comentarios desafortunados. Pero aunque se marche, Nico seguirá siendo del Athletic y yo creo que el club le dejará las puertas abiertas para cuando quiera volver. Esta es su casa.

¿Qué consejos le darías?

Hoy en día los chavales tienen otra visión. Yo salí de casa llorando por marcharme del Athletic. Y si va al Barça, seguro que será con todas las consecuencias y encantado. Como aficionado del Athletic, me gustaría que se quedara, pero hay que respetar, defender y apoyar su decisión.

¿Crees que, de consumarse, será un gran fichaje para el Barça?

Para mí, es un fichaje impresionante que completará con Lamine un gran ataque. Cierto que está Raphinha, pero tener un jugador como Nico nunca sobra. El entrenador ha gestionado muy bien este año este tipo de situaciones. Si se da, va a ser un fichaje para el Barça de primer nivel. Aportará muchísimo.

Y Lamine Yamal... ¿Merece el Balón de Oro?

Si se lo dan, lo merecerá. Pero, ¿sabes? No sigo mucho estos premios ni soy partidario. El fútbol yo lo concibo como un deporte de equipo.

Eskurza, durante su etapa en el Barça / .

"Me encanta el Barça de Flick"

Xabier Eskurza sigue muy de cerca a un Barça del que solo tiene buenas palabras. Y esta temporada, empujado por la pasión de su hijo, ha vibrado con el equipo de Hansi Flick. “Me ha encantado, quizás rompiendo todas las previsiones. He visto a un equipo muy fuerte”. Admite que “lo de la Champions ante ha sido una pena, porque estoy convencido de que la hubiéramos ganado, pero eso dos partidos ante el Inter solo se dan una vez en la vida”. No se queda con un jugador concreto, pero destaca que “han salido jugadores espectaculares, jóvenes y diferentes que, al final, han hecho grande al resto”.