Xabi Alonso pone el freno al fichaje de Joao Pedro por el Barça

Xabi Alonso será el nuevo entrenador del Chelsea. El acuerdo se ha aireado coincidiendo con la derrota 'blue' en la final de la FA Cup frente al Manchester City. La llegada del ex técnico del Real Madrid provoca un cambio de planes en el conjunto 'blue' que congela cualquier operación antes de sentarse a hablar la cúpula deportiva.

Ello, de momento, frena el intento de fichaje de Joao Pedro por parte del FC Barcelona. El preparador vasco analizará de forma detallada la confección de la plantilla y el brasileño podría entrar en sus planes.

El delantero centro fue una apuesta fuerte del conjunto inglés, pagando hace una temporada 63,7 millones al Brighton y con un contrato que se extiende hasta el 2033. Xabi Alonso quiere analizar al detalle las opciones de la plantilla antes de dar luz verde a cualquier movimiento.

Los 100 millones

El Barça es consciente de que el Chelsea puede pedir alrededor de 100 millones de euros por el fichaje, aunque finalmente podría ser que ni tan siquiera esté en el mercado. Si Xabi Alonso lo quiere en su proyecto, permanecerá en la disciplina de Stamford Bridge.

Xabi Alonso es el nuevo entrenador del Chelsea / DPA vía Europa Press

El conjunto blaugrana necesita imperiosamente un delantero centro después de que Robert Lewandowski haya anunciado su salida del club el 30 de junio, justo cuando expira su contrato. El Barça tiene que dar el primer paso atando a Ferran Torres, quien finaliza contrato en 2027, y al mismo tiempo trabajar a marchas forzadas para conseguir un '9'.

Julián Álvarez

Joao Pedro era una opción a priori más asequible que la de Julián Álvarez, por quien el Atlético de Madrid podría solicitar 150 millones por su fichaje. Una cantidad astronómica a la que el Barça no llegaría de ninguna manera.

Julián Alvarez, en el último partido ante el Arsenal. EFE/EPA/NEIL HALL. (Atlético MAdrid) / NEIL HALL / EFE

El FC Barcelona tendrá problemas para encontrar un ariete de garantías para afrontar la próxima temporada. El club tenía asumido que debería rascarse el bolsillo y confiaba en la operación de Joao Pedro.

Sin embargo, la llegada de Xabi Alonso puede ser un serio contratiempo a no ser que el técnico del Chelsea finalmente acepte la venta de su delantero centro a cambio de una cantidad que el club inglés considere irrenunciable.