Xabi Alonso, la baza del Real Madrid para entrometerse en el fichaje de Tah por el Barça

El FC Barcelona lleva tiempo planificando la plantilla de la próxima temporada y la dirección deportiva del club culé ya ha movido las primeras fichas. Eso sí, ninguna en firme todavía, a la espera de conocer el 'fair play' financiero del que dispondrán en verano para cerrar nuevas incorporaciones. No obstante, si hay un nombre que parece estar ligado al de la entidad catalana desde hace tiempo es el de Jonathan Tah.

El central alemán finaliza su vinculación contractual con el Bayer Leverkusen el 30 de junio, por lo que quedará como agente libre y podrá cambiar de club sin coste de traspaso -dejando de lado la correspondiente prima de fichaje-. El Barça es el equipo que tomó la delantera para hacerse con sus servicios y el acuerdo verbal con el jugador existe desde hace varias semanas, de mutuo consenso entre Hansi Flick y Deco.

Ahora bien, no puede haber nada en firme por el momento por la incerteza alrededor del margen salarial del que dispondrá el club que preside Joan Laporta. La intención de ambas partes es la de llegar a un acuerdo, pero tanto club como jugador saben que este podría acabar no produciéndose por causas ajenas a sus voluntades.

Es por ello que, según informa el periodista especializado en el mercado de fichajes de Alemania Florian Plettenberg, si no hubiese luz verde para firmar como nuevo jugador del Barça, ya se contemplan otras alternativas desde su entorno. Una de ellas podría ser la de incorporarse al Real Madrid.

La citada fuente explica que en el probable caso de que Carlo Ancelotti abandone el Santiago Bernabéu y que Xabi Alonso sea su relevo en el banquillo blanco, el Real Madrid entraría con fuerza en la partida. La relación entre Xabi Alonso y Jonathan Tah es muy estrecha y la baza del técnico tolosarra es potente.

Por otra parte, el Bayern de Múnich tampoco se olvida del futbolista de 29 años nacido en Hamburgo y ha revisado internamente su situación para tratar de abordar su fichaje. Sea como fuere, Tah ya ha decidido que no renovará con el Bayer Leverkusen y pondrá punto y final tras diez años en el BayArena. Así mismo lo comunicó hace unos días: "Decidí hace algún tiempo no quedarme aquí y el club lo sabe ya. Como siempre lo he comunicado de forma abierta y todo está ya claro", aseguró el central a 'Kicker'.