Szczesny vuelve a entrar en escena

A grandes males, grandes remedios. La ausencia de Joan Garcia como mínimo durante cuatro semanas (aunque estará más cerca de las 5 ó 6) es un palo muy duro para el Barça, pero volverá a ser la hora del incomparable y genuino Wojciech Szczesny. A tenor de lo ocurrido la pasada campaña, el barcelonismo puede estar tranquilo con el meta, aunque no se puede negar que viene un calendario de aúpa y 'Tek' necesitará volver a dar su mejor versión. En el horizonte, el PSG y el clásico (muy difícil que llegue Joan a tiempo) liguero del Bernabéu.

Víctor Navarro

En el club azulgrana tuvieron claro desde el primer momento que Joan Garcia iba a ser el portero del equipo azulgrana para ésta y las próximas temporadas. Con esta idea se fichó al de Sallent y del dicho al hecho: Joan fue titular indiscutible desde el primer partido y así continuaría de no haber sido por la inoportuna lesión de menisco.

Ahora, Flick tiene que mover ficha y las cuentas están muy claras. 'Tek' volverá a ser para el técnico alemán el 'número 1', le tiene depositada toda su confianza y el de Varsovia pasará del rol secundario pero importante que él mismo explicaba de ayudar a Joan Garcia con su experiencia a conocer las peculiaridades que tiene ser el portero del Barça a ponerse los guantes y defender la meta azulgrana ya desde este domingo.

La gran racha liguera

Ante la Real Sociedad en Montjuïc (18.30 horas), Wojciech Szcesny tratará de dar continuidad a su gran racha en Liga iniciada la pasada temporada. Y es que su increíble balance es de 14 victorias y un empate en 15 partidos. Tras debutar en la Copa del Rey en Barbastro, siguió bajo palos en la Supercopa de España. Al regreso de Arabia Saudí con el título bajo el brazo, 'Tek' tuvo que cumplir un partido de sanción por la roja que vio en la final contra el Real Madrid. Lo cumplió en la Copa (ante el Betis) y en Liga, se estrenó en casa contra el Valencia. Y fue a lo grande, con un 7-1.

El Barça llevaba cuatro partidos consecutivos ligueros sin vencer (2 empates y 2 derrotas) y de los últimos 8 solo había ganado uno (un 1-5 en Mallorca), pero con Wojciech Szczesny cambió la racha por completo y coincidió con la espectacular remontada que llevó al conjunto azulgrana a recuperar la desventaja de 7 puntos respecto al Real Madrid y al Atlético y ganar la Liga prácticamente de calle.

Y por si fuera poco, ya con el título liguero conquistado, Flick le dio la titularidad a Ter Stegen en Montjuïc contra el Villarreal y los azulgranas cayeron por 2-3. Szczesny regresó al once en la última jornada de Liga... y el Barça volvió a ganar. Un 0-3 en San Mamés.

Máxima exigencia y una cuenta pendiente

Ahora, Wojciech vuelve al primer plano con partidos de altísimo nivel por delante como el del próximo miércoles en Montjuïc frente al PSG en una competición, la Champions League, en la que 'Tek' tiene una espina clavada. Sus únicas derrotas como portero del Barça fueron en Dortmund (3-1) y en Milán, el partido que dejó al Barça sin la final soñada.