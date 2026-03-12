Wojciech Szczęsny: "Jugué gratis mi primera temporada en Barcelona. Lo que recibí del Barça fue exactamente lo que tuve que devolver a la Juve por rescindir mi contrato antes de tiempo"

Wojciech Szczęsny es uno de los porteros más reconocidos del fútbol europeo de los últimos años. El guardameta ha pasado por clubes como Arsenal, Roma y Juventus, hasta que en agosto de 2024 decidió dedicar más tiempo a su familia. Sin embargo, dos meses después fichó por el FC Barcelona para cubrir la lesión de Ter Stegen.

En una entrevista a la revista 'GQ', el polaco explicó por qué aceptó volver a competir cuando ya había decidido dejarlo todo atrás: "Tres días antes de anunciar mi retirada, incluso le dije a Lewy que no quería jugar más en ningún club, a menos que fuera Barcelona. Cuando llamaron, probablemente sabían que podían convencerme. No es que hubiera perdido la pasión por el fútbol, simplemente no me entusiasmaban las ofertas".

A ello se sumó una revelación sorprendente sobre su contrato: "Jugué gratis mi primera temporada en Barcelona. Lo que recibí del Barça fue exactamente lo que tuve que devolver a la Juve por rescindir mi contrato antes de tiempo".

Szczęsny habló sobre su relación con la comida y el control físico en la élite: "A los futbolistas no se les permite subir de peso. Los contratos incluyen severas sanciones económicas. Me gusta comer, y aunque logro mantenerme dentro del límite de peso, batí el récord de grasa corporal del Barcelona".

Szczesny, en el entrenamiento en la Ciutat Esportiva Joan Gamper / Dani Barbeito / SPO

Incluso relató las burlas en el vestuario: "Una vez, Lewy (Robert Lewandowski), burlándose de mí en el vestuario de la selección polaca, dijo: '¿Cómo pudo Szczesny tener una carrera así con ese cuerpo?'".

El guardameta se abrió en canal al hablar de su infancia y de la relación con su padre, el exportero Maciej Szczesny: "De niño, simplemente le tenía miedo a mi padre. No me refiero al miedo al dolor físico ni a que me pateara el trasero, sino a que me avergonzaba deliberadamente en público delante de desconocidos. Me humillaba. Me dejaba pensando: 'Papá, ¿por qué me haces esto?'".

Szczęsny también desmontó la idea de que su destino como portero estuviera escrito desde pequeño: "Jamás vi mi trayectoria como un duelo con él. Yo iba a los entrenamientos convencido de que sería delantero, no portero. Fueron los entrenadores quienes decidieron que jugaría bajo palos".