Szczesny tiene una espina clavada en la Champions... y se la quiere quitar

Wojciech Szczesny vuelve a la Champions. La temporada pasada, las cosas no le acabaron de salir como esperaba en la máxima competición continental, mientras que en Liga, Copa del Rey y Supercopa sí se vio una versión muy solvente del guardameta polaco. Flick se ha encargado de recordarlo en las últimas ruedas de prensa: "Tengo una confianza absoluta en Tek, con él ganamos tres títulos". Y tiene toda la razón. Para empezar, el de Varsovia mostró buenas maneras en su regreso a los terrenos de juego por la lesión de Joan Garcia y contribuyó a la victoria liguera frente a la Real Sociedad (2-1). Pero en la Liga de Campeones, no hay duda. tiene una 'espina clavada'. Y se la quiere quitar de encima.

Germán Bona

Tek recibió la pasada temporada en Liga 12 goles en 15 partidos, 6 en 5 de Copa del Rey y solo 1 en 2 de la Supercopa de España. Pero en la Champions League, encajó 17 dianas en 8 encuentros, una media superior a los 2 goles.

Una 'montaña rusa'

Debutó con un espectacular 4-5 en Da Luz contra el Benfica y aunque fue una victoria muy celebrada de los azulgranas, en el último instante, para un portero siempre es doloroso recibir tantos goles. Después, un 2-2 en Montjuïc frente al Atalanta para, a continuación, tener 3 partidos tranquilos en los que solo recibió un tanto: portería a cero en el regreso a Lisboa (0-1), 3-1 en casa ante los lisboetas para acceder a los cuartos de final, ronda en la que el Barça goleó en la ida al Borussia Dortmund por 4-0.

Szczesny y Lewandowski entran al campo de entrenamiento en la Ciutat Esportiva / FC BARCELONA

Pero todo se empezó a torcer en la vuelta. Ante el impresionante 'muro amarillo', Tek encajó tres goles, aunque a nivel de clasificación no hubo incidencia por la gran ventaja que llevaban los de Flick de la ida.

Y entonces, llegó la eliminatoria contra el Inter de Milán. Un 7-6 global que dejó tocado a todo el equipo azulgrana, pero lógicamente, a uno de los que más, a Szczesny.

Europa se le atraganta

Pese a no poder llegar a la final, alcanzar unas semifinales fue el trayecto del camino más largo que ha conseguido recorrer Wojciech Szczesny a lo largo de su experimentada carrera. Ni en el Arsenal, ni en la Roma ni en la Juventus, sus tres anteriores clubes, nunca había logrado llegar tan lejos.

Arranca una nueva edición de la Champions League para Szczesny, pues en Newcastle jugó Joan Garcia. Aunque no esté Ousmane Dembélé, aunque al PSG le falten otros jugadores importantes, los de Luis Enrique siguen siendo un equipo y el Barça necesita la mejor versión de Tek. Está preparado para salir airoso.