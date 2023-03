"¿El interés del Barça? No he oído nada"

Florian Wirtz se ha pronunciado sobre el interés del Barça y posibles contactos Según Sky Sports Alemania, el Barça habría hablado ya con su representante

Florian Wirtz es ya a sus 19 años un jugador muy valorado y codiciado en el mercado. Tanto que el Barça está atento a la situación del futbolista y está interesado en conseguir su fichaje en el futuro. En concreto, el club podría intentar abordar su incorporación en 2024.

En este sentido, Sky Sports Alemania ha ido más allá y afirma que representantes del Barça habrían hablado con el padre y representante de Wirtz. El jugador alemán acaba contrato en 2027, pero el club querría conocer su situación e intenciones.

Sin embargo, la estrella del Bayer Leverkusen se ha pronunciado sobre este acercamiento mientras se encuentra en la concentración con la selección alemana y su respuesta no ha sido de lo más esperanzadora.

¡Slalom perfecto y gol! Así anotó Wirtz ante el Mónaco | TELEFÓNICA

“Todavía no he oído nada relacionado con el FC Barcelona. No he oído nada al respecto y también me sorprendió cuando lo leí. Sigo teniendo objetivos con el Leverkusen y con la selección", han sido las palabras del jugador alemnán.

A pesar de las declaraciones, la realidad es que el jugador ya se dejó querer por el Barça. "Cuándo era pequeño siempre quise jugar en el Barcelona. Eso no ha cambiado, pero todavía queda algo de tiempo para poder cumplirlo".

Así, el club seguirá monitoreando la situación del futbolista y tratará de acometer su fichaje en cuanto esté dispuesto a salir del Bayer Leverkusen de Xabi Alonso. En cualquier caso, lo que queda claro es que el interés en juntar caminos es mutuo.