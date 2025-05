Wirtz puede ser la clave del fichaje de Luis Díaz para el Barça

El panorama se va aclarando y las opciones de que el Barça fiche a Luis Díaz este verano comienzan a ser altas. El club inglés está dispuesto a abrirle las puertas al internacional colombiano pero desea, antes, fichar a un extremo de primerísimo nivel para mejorar su plantilla. Y el elegido es Florian Wirtz. El Liverpool ha presentado una oferta astronómica al actual futbolista del Bayer Leverkusen con la esperanza de ganar la puja al Bayern de Munich, club que tenía muy avanzada su contratación. Si lo consiguen, el Barça a va a tener muchos números de cerrar la contratación del futbolista deseado para el nuevo proyecto.

El Liverpool va con todo a por Wirtz. De hecho, los medios alemanes daban por hecho que el viaje del internacional alemán a Inglaterra era para reunirse con el Manchester City, pero fue con el Liverpool. Y ahí, Wirtz se reunió con el técnico del equipo inglés para conocer el proyecto deportivo y recibió una propuesta económica descomunal. Es la más alta que tiene en estos momentos encima de la mesa.

Wirtz se ha tomado 10 días para reflexionar y dar a conocer su decisión final. Todo indicaba que había decidido irse al Bayern, pero el Liverpool le está haciendo dudar y el equipo bávaro empieza a temerse lo peor. Y el Bayer Leverkusen prefiere que se vaya a la Premier porque el traspaso sería más alto y, además, no reforzarían a un competidor directo en la Bundesliga. Otra de las opciones es que Wirtz decida seguir otro año en el Leverkusen, aunque parece complicado.

El Liverpool pagaría más de 110 millones de euros por el alemán y va a necesitar sacarse jugadores de encima. Uno de ellos será Darwin Núñez, delantero que ha entrado en la órbita del Atlético y que también tiene ofertas de Arabia Saudí. Y el otro es Luis Díaz, que no tendría sitio en el once en el caso de que Wirtz fiche. El colombiano, por ahora, no ha renovado contrato con el Liverpool y las negociaciones están congeladas. Va a salir al mercado con toda seguridad y su deseo es ir al Barça siempre que se llegue a un acuerdo.

En el club blaugrana están plenamente informados de todos estos movimientos y el optimismo va en aumento. Porque el Liverpool, si no consigue fichar a Wirtz, podría ir a por otro extremo de primerísimo nivel y el madridista Rodrygo podría entrar en su órbita. Lo que espera el Barça es que se cierra alguna de estas operaciones de primerísimo nivel para comenzar su ofensiva. Y es que el Liverpool va a ser mucho más receptivo negociando si tiene las espaldas totalmente cubiertas.

El precio del fichaje de Luis Díaz también podría ser negociable en el caso de que el jugador salga al mercado porque no tendrá sitio en el once. El Liverpool estaba pidiendo 85 millones de euros, pero sin espacio como titular, su valor de mercado bajará. Lo que no hay duda es que el Liverpool tiene decidido que éste sea el año de venta para el colombiano lo que reafirma las opciones del Barça para ficharle.