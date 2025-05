Wenger carga contra el arbitraje al Barça: "No se puede usar el VAR a cámara lenta"

Ya se sabía que iba a ser un arbitraje polémico. El polaco Marciniak ya la había liado contra el Barça y a favor del Madrid en algunas ocasiones y su actuación y la del VAR fue fundamental para la eliminación del equipo blaugrana en la Champions. El director de desarrollo de fútbol mundial de la FIFA, Arsène Wenger, cargó contra las decisiones del cuerpo arbitral y espera que haya acciones que se solucionen para el futuro: "No se puede arbitrar a cámara lenta. El VAR no está para esto en el fútbol y así no se puede seguir".

Wenger fue muy crítico con el penalti que se le pitó a Cubarsí sobre Lautaro Martínez una vez fue revisado por las cámaras del VAR: "A velocidad normal es un gran tackle. El defensa gana la acción y todo se acaba. Luego pasa lo que pasa cuando ponen las imágenes a cámara lenta, pero esto no es fútbol", indicó.

Sobre esta acción, la explicación de Wenger fue más que clara: "Mirad lo que está haciendo Lautaro Martínez. Sabe que en esta jugada no va a marcar y cada vez se inclina más hacia Cubarsí. Busca claramente el penalti y para mi, el áribtro no ha tomado la decisión correcta".

Y fue más allá: "Que la gente mire quien es el primero en jugar la pelota. El primero en llegar al balón. Es Cubarsí y el resto lo hace Lautaro. Para mí, claramente no es penalti y no se puede pitar una acción así, que en directo ya me parecía claro que no había falta", señaló el exentrenador del Arsenal y quien ahora se ocupa de intentar trazar nuevas reglas en el mundo del fútbol para que se eviten polémicas y haya más juego efectivo y espectáculo entre los equipos.