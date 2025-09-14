"We love Fermín", la pesadilla del Valencia

El Barça-Valencia de esta noche no se jugará, por desgracia, en el Spotify Camp Nou. El duelo liguero será desterrado al Johan Cruyff. Ni tan siquiera ha sido factible el consuelo del exilio temporal al Estadi Olímpic. En esta ocasión la 'montaña mágica' no estará en condiciones de repetir la gran exhibición vivida la pasada temporada, donde el conjunto de Flick vivió una de sus noches más arrolladoras acabando por golear (7-1) a un Valencia que fue una caricatura de equipo.

Una cosa es segura. El escenario de esta noche será distinto, lo que falta por descubrir es si el gran partido entre el Barça y el Valencia volverá a tener el mismo protagonista de hace solo unos meses: Fermín López.

Lo de Fermín y el Valencia va camino de convertirse en un idilio de lo más sensual. Hasta la fecha, los números que presenta el azulgrana son abrumadores cada vez que se enfrenta a la escuadra ché. El del Campillo ha participado en tres enfrentamientos directos contra el Valencia y el balance estadístico es demoledor: tres victorias, cuatro goles y dos asistencias.

Los fríos números son espectaculares, pero lo vivido durante estos partidos aún invita a un mayor optimismo. Sin duda, la mejor versión de Fermín con la camiseta del Barça llegó en el partido disputado en Montjuïc el pasado 26 de enero. En ese duelo ante el Valencia, el canterano se fue a la ducha luciendo el distintivo de MVP tras un doblete goleador y dos asistencias de lujo a Raphinha y Lewandowski.

Todo un recital en un primer de tramo de temporada de lo más irregular. Fermín acabó su exhibición ante la escuadra ché asegurando que necesitaba un partido como ese para ganar en confianza y plasmar sobre el terreno de juego lo mucho que había trabajado para recuperar su mejor versión futbolística.

Pero el mejor resumen del encuentro y del enorme partido de Fermín López llegó vía Hansi Flick. El técnico alemán fue cuestionado sobre la explosión del centrocampista y su respuesta no dejó lugar a dudas: "We love Fermín".

Hoy toca la cuarta versión del Barça-Valencia para Fermín. Si no hay imprevistos de última hora, el andaluz tiene todos los números para ser de la partida. Falta por concretar si volverá a banda o seguirá ejerciendo justo por detrás del punta. En Montjuïc, en el día de su mejor partido como azulgrana, brilló como nunca cubriendo las espaldas de Ferran Torres. Hoy podría repetirse idéntico esquema de juego, al menos de inicio.