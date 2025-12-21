Wayne Rooney critica duramente la ausencia de Raphinha en el once ideal de The Best

Wayne Rooney, ex jugador del Everton y del Manchester United y hoy comentarista en Inglaterra, volvió a ser contundente al analizar los premios individuales y situó a Raphinha como uno de los grandes damnificados del curso. Al igual que hizo hansi Flick, el exjugador del Manchester United mostró su sorpresa, primero, por la ausencia del brasileño en el once ideal de The Best, un galardón más reciente, unas críticas que se añaden a las que en su día hizo contra la clasificación final del Balón de Oro.

Sobre el once ideal de The Best, Rooney no tuvo dudas al señalar una injusticia clara. “Cole Palmer es un buen jugador, pero Raphinha tuvo la mejor temporada”, afirmó. Para el exinternacional inglés, el brasileño fue un futbolista decisivo de principio a fin. “Cumplió en partidos importantes, trabajó sin parar, asumió la responsabilidad cada semana y demostró el impacto y la consistencia que un once ideal debe premiar. Se merecía el puesto”.

Las críticas de Rooney se intensificaron al abordar el Balón de Oro, donde Raphinha terminó en quinta posición. “Es un chiste, la verdad”, sentenció sin rodeos. “¿Cómo es que Raphinha termina quinto mientras que Vitinha es tercero? Lideró a su equipo en momentos clave, jugó con pasión y corazón, y nos regaló noches mágicas. Si eso no es digno del Balón de Oro, ¿qué lo es? Para mí, debería haber sido el número uno”.

Con estas declaraciones, Rooney reabre el debate sobre los criterios que rigen los grandes premios del fútbol mundial y pone el foco en un Raphinha que, a su juicio, fue uno de los futbolistas más determinantes y menos reconocidos de la temporada.