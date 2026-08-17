Wayne Rooney (40 años): "Me hubiera encantado jugar en el Barça y habría encajado perfectamente. Hubo una posibilidad, pero era difícil económicamente"

El verano de 2026 se va a recordar como el del mercado de fichajes más boyante del FC Barcelona en los últimos años gracias a la mejora de la situación económica que ha permitido al club volver a encontrarse en la regla 1:1 que tanto buscaba desde hacía varias temporadas.

Todo empezó con Anthony Gordon, al que más tarde se unió Karim Adeyemi, Jesse Bisiwu y ahora Rodri y Joao Cancelo. Igual de celebradas son las salidas de algunos futbolistas como Ferran Torres, Ronald Araujo o Marc-André Ter Stegen, que abren un hueco importante en la masa salarial de la plantilla.

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, en una foto de archivo. / Enric Fontcuberta / EFE

Por eso, es buen momento para recordar uno de los mayores 'qué pasaría si...' de los últimos tiempos. Se juntan dos elementos, por un lado el mejor momento de cualquier equipo en la historia del fútbol, el Barça de 2010 con Guardiola a la cabeza, y por otro, uno de los mejores delantero centro ingleses de siempre, Wayne Rooney.

El deseo incumplido de Wayne Rooney

Con una edad ideal para la práctica del fútbol, la medianía de los 20, Rooney era una estrella en la Premier League. Sin embargo, hubo un momento en el que se encontró estancado en el Manchester United. Pedía que se mejorara la plantilla tras la marcha de nombres del calibre de Cristiano Ronaldo, pero el club no respondía y además tuvo una discusión con Sir Alex Ferguson después de una lesión en el tobillo que fue cuestionada públicamente.

Por eso, valoró seriamente un cambio de aries: "Me hubiera encantado jugar en el Barcelona", señala el exjugador en unas declaraciones con el canal 'The United Stand', donde también revela que no estuvo tan lejos de conseguir cumplir su deseo.

Wayne Rooney rodeado de jugadores del Barça al final del Barça-United (3-1) de la Champions 2011 / AFP

"Nos ganaron en la final (Champions 2009 y 2011) y no tenían un '9' de referencia. Creo que hubiera sido fácil jugar en aquel equipo y habría encajado perfectamente", comenta la leyenda 'red', que también confirma que "era muy difícil enfrentarlos".

El Barça se encontraba en plena búsqueda de un nuevo delantero centro que completara el tridente atacante en el que ya reinaba Leo Messi. Pep Guardiola se quedó con Samuel Eto'o para la temporada 2008-2009, pero su recambió, Zlatan Ibrahimovic, no llegó a cumplir las expectativas durante su única temporada en el Camp Nou y no fue hasta la llegada de David Villa que el equipo volvió a contar con una referencia que convenciera en punta.

Por lo tanto, la idea de incorporar a un jugador del perfil de Rooney, joven pero con experiencia contrastada en el primerísimo nivel, habría sido simplemente definitivo, siempre que hubiera conseguido encajar como él cree. Esa idea no estuvo tan lejos de hacerse realidad, aunque finalmente el inglés se quedó con las ganas de probar el fútbol caviar que practicaba ese equipo.

"Hubo una pequeña posibilidad, pero creo que era económicamente difícil para ellos", desvela hoy el delantero. Se encontraba en un momento de su carrera en el que notaba que necesitaba un cambio y debía salir del United, por lo que caer en otro país distinto y en un club con una filosofía tan marcada como el Barça le habría ido como anillo al dedo.