Ollie Watkins, compañero de Rashford: "Da miedo, es el que más me ha sorprendido"

El futuro de Marcus Rashford sigue siendo incierto. El futbolista inglés dejó de ser prioridad para el FC Barcelona al oficializarse la llegada de Anthony Gordon, por lo que el Manchester United podría rebajar sus pretensiones, puesto que la entidad azulgrana no está dispuesta a pagar los 30 millones de su cláusula. Ajeno al ruido, el extremo se centra en Inglaterra.

Rashford se encuentra ya en Miami, Florida, con su selección, donde comparte vestuario con un Ollie Watkins que no dudó en elogiarle en una entrevista con Rio Ferdinand, rompiendo no una, sino varias lanzas a su favor.

Compañeros en los 'Three Lions' y viejos conocidos desde la etapa de Rashford en el Aston Villa, Watkins aseguró que el futbolista cedido al Barça es "el que más" le "ha sorprendido" estos días de concentración previos al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Aston Villa's Ollie Watkins celebrates scoring his side's first goal during the UEFA Europa League semi-final second leg soccer match between Aston Villa and Nottingham Forest at Villa Park / EUROPA PRESS

"No voy al rondo si está Rashford"

"¿El que más me sorprendió? Diría que Rashford. Es diferente, porque hay muy buenos jugadores. Por ejemplo, en los rondos, pienso: 'No quiero ir'. Miro quién va a ir a un rondo determinado y luego digo: 'Yo no voy'. Porque 'Rashy' también participa", dijo en declaraciones al canal de YouTube de la leyenda Rio Ferdinand.

"No tengo palabras para elogiarlo lo suficiente", aseguró después un Ollie Watkins que coincidió con Rashford en el Aston Villa en la temporada 24/25, donde el futbolista propiedad del Manchester United anotó cuatro goles y dio cinco asistencias en 17 partidos.

"Hubo momentos (en el Aston Villa) en los que, por ejemplo, yo estaba en el banquillo y él me dejaba fuera del equipo. Y me sentía frustrado, no por él, no por él. Simplemente, yo solo quería jugar, pero podía entenderlo, ¿sabes?", recordó Watkins, que desvela que Rashford fue una fuerte competencia para él.

"Al PSG lo destrozó"

E insistió en esa idea de que el extremo inglés, por sí solo, puede desequilibrar partidos: "Hubo momentos, como en el partido contra el PSG, en los que los destrozó por completo. Y yo estaba en la banda, pensando: 'Realmente yo no debería haber entrado'".

Rashford asistió a Kane ante Albania / X

Finalmente, preguntado por el aspecto personal, Watkins concluyó que tenía una idea equivocada de su compatriota: "Soy así de honesto. No tengo ego. Pensaba que él sí, porque lees cosas y demás, pero conocía el talento de Marcus y sabía que el entrenador sacaría lo mejor de él. Y, para ser justos, lo hizo. Fue increíble. Su habilidad es impresionante, da miedo".

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Sea como sea, ambos se erigen como la gran competencia del uno para el otro, puesto que tanto Rashford como Watkins aspiran a ganarse un hueco en la parcela ofensiva de los onces de Thomas Tuchel en el Mundial, donde Inglaterra debuta frente a Croacia el 17 de junio tras los amistosos ante Nueva Zelanda y Costa Rica.