Wagner Ribeiro: "Neymar lo tenía hecho con el Real Madrid, habría ganado el Balón de Oro"

La llegada de Neymar al FC Barcelona en 2013 fue uno de los grandes movimientos del fútbol mundial, pero pudo haber tenido un desenlace muy distinto. El brasileño, entonces una de las mayores promesas del fútbol sudamericano, había despertado el interés del Barça y Real Madrid desde mucho antes de abandonar el Santos y su fichaje por el club blaugrana estuvo precedido por años de contactos, viajes, negociaciones y propuestas de ambos gigantes españoles.

Wagner Ribeiro, agente que acompañó a Neymar durante buena parte de su adolescencia y de sus primeros años como profesional, ha revelado ahora nuevos detalles de aquella batalla. En una extensa entrevista concedida a ge.globo, el representante explica que trabajó personalmente para llevar al delantero al Santiago Bernabéu, que llegó a negociar directamente con Florentino Pérez y que el Real Madrid estuvo muy cerca de hacerse con sus servicios.

Neymar en su presentación con el Barça / JOAN MONFORT / Enviados

El Madrid estuvo muy cerca de llevárselo

Ribeiro explica que el Real Madrid llegó a tener una posición privilegiada en la carrera por Neymar, hasta el punto de que únicamente faltaba el visto bueno del Santos para cerrar la operación. "Estaba todo hecho con Florentino, los abogados del Real Madrid estaban en São Paulo. Solo faltaba una condición: que el Santos diera el visto bueno". El agente reconoce que su intención era llevar al brasileño al Santiago Bernabéu, pero que la última palabra siempre la tuvo el propio futbolista. "Yo quería que fuera al Real Madrid, claro que quería. Por todo. Pero quien decide no es el empresario. Es el jugador".

Ribeiro también estuvo presente en el viaje de Neymar a Barcelona y en su presentación como nuevo jugador azulgrana. Su relación con el Real Madrid hizo que viviera aquel momento desde una posición incómoda: "Cuando fui en el mismo avión que Neymar a Barcelona, para su presentación, me sentaron como si fuera un intruso. No participé en la fiesta, me quedé en un rincón". Pese a haber intentado llevarlo al Real Madrid, el agente no cuestiona la decisión tomada por el brasileño: "Jugó muchísimo con Suárez, Messi, Xavi, Iniesta... Allí solo había cracks. Lo ganó todo. No hay arrepentimiento".

Neymar y Messi, durante un partido con el Barça / JAVI FERRANDIZ / SPORT

La salida al PSG

Ribeiro también explica que participó en los contactos previos a la salida de Neymar del Barça, aunque en esta ocasión desde una posición diferente. El agente asegura que llegó a reunirse en Ibiza con Neymar, su padre y Nasser Al-Khelaifi para hablar de una posible llegada al PSG: "Nasser le ofrecía 25 millones de euros y nosotros pedimos 40. Cuando el padre de Neymar dejó que se filtrara en París que el PSG pagaba 25, el Barcelona mejoró la oferta y le dio 26. Un año después, Neymar se fue por 222 millones y acabó cobrando 40". Para Ribeiro, la marcha del Barça no tuvo que ver únicamente con el dinero, sino también con la voluntad del futbolista de iniciar una nueva etapa: "Neymar quería nuevos aires y tenía la promesa de que el PSG iba a construir un gran equipo".

El agente, además, mantiene que Neymar tenía nivel suficiente para haber ganado el Balón de Oro durante su carrera. Una afirmación que vuelve a poner sobre la mesa el eterno debate sobre qué habría ocurrido con la carrera del brasileño si finalmente hubiera acabado vistiendo de blanco: "Si Neymar hubiera jugado en el Real Madrid, habría ganado el Balón de Oro. No tengo ninguna duda". Una sentencia tan contundente como reveladora de lo cerca que estuvo el Madrid de cambiar la historia de uno de las grandes figuras de la época reciente del Barça.