Se vuelven a hacer virales unas declaraciones de Luis Díaz sobre su sueño de jugar en el Barça

Revuelo en las redes por unas declaraciones del colombiano donde asegura que le gustaría jugar en el equipo azulgrana Luis Díaz ha sido una pieza importante en el Liverpool des de que llegó en enero de 2022

Luis Díaz, extremo del Liverpool, ha sido muy mencionado en redes por unas declaraciones que hizo hace 5 años, donde hablaba de cuál era su equipo favorito. "¿Un equipo donde me gustaría jugar? El Barcelona".

El colombiano, que ha estado en el radar de muchos de los grandes de Europa, fichó en invierno de 2022 por el club inglés. Klopp, desde un principio, lo ha considerado una pieza muy importante, y no dudó en ponerle la etiqueta de titular nada más llegar.

Actualmente, Luis Díaz se encuentra lesionado y no volverá hasta 2023. No obstante, Colombia no se clasificó para el Mundial de Qatar, así que no se perderá el evento, lo que hubiera sido un palo muy duro para el jugador.

El jugador destaca por su velocidad y regate, además de su buena relación con el gol. Tocará esperar para ver si, finalmente, el Barça se lanza en algún momento a por el habilidoso futbolista.