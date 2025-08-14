Vuelven a situar a Vlahovic en la órbita del Barça

El mercado de fichajes sigue abierto, aunque no para el Barça. Si bien es cierto que en el club blaugrana están trabajando en cerrar unas últimas salidas antes de que cierre la presente ventana de transferencias (con Iñaki Peña y Héctor Fort en la rampa de salida), no se espera que haya ninguna otra incorporación antes de que finalice el mes de agosto. Sin embargo, en Italia han vuelto a vincular el futuro de Dusan Vlahovic con el FC Barcelona.

El delantero serbio finaliza su contrato con la Juventus de Turín el próximo 30 de junio de 2026 y desde la dirección deportiva del club 'bianconero' tratan de encontrarle una salida para evitar que el próximo verano salga del club como agente libre. Además, el futbolista que cambió la Fiorentina por la Juventus en verano de 2022 a cambio de 83,5 millones de euros es uno de los jugadores con el salario más elevado de la 'Vecchia Signora': alrededor de 12 millones de euros.

En este sentido, y a dos semanas de que el mercado de fichajes baje el telón, 'La Gazzetta dello Sport' apunta que hay dos clubes que podrían estar tras los pasos de Vlahovic: Newcastle y FC Barcelona. Por lo que respecta al club catalán, las opciones son nulas, después de que hayan cerrado la incorporación de Marcus Rashford en calidad de cedido, procedente del Manchester United, hasta final de temporada. Suficiente tienen los culers con las inscripciones de Joan Garcia, Bardghji, Szczesny, Gerard Martín, Marc Bernal y el citado Rashford como para añadir otro futbolista de la talla de Vlahovic.

Sí es cierto que desde la dirección deportiva del FC Barcelona se contempló la opción del delantero serbio en más de un mercado de fichajes. Sin embargo, la operación nunca acabó de llegar a buen puerto y este verano tampoco recibirá luz verde. La opción del Newcastle cobra más sentido, más si Alexander Isak acaba cerrando su traspaso por el Liverpool. Ahora bien, el salario del serbio es un obstáculo que, por ejemplo, le impidió poner rumbo al AC Milan. Por el momento, todo sigue abierto con Vlahovic.