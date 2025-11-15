Vuelve a recaer Ibrahim Diarra

La mala fortuna parece que acompaña a Ibrahim Diarra desde prácticamente su llegada al FC Barcelona. El futbolista africano, uno de los mayores talentos que han salido de este continente en los últimos tiempos, ha empezado este curso con el pie izquierdo. Recibió el premio a su gran final de temporada pasada de realizar la pretemporada con Flick, pero transcurridos apenas cuatro o cinco días, en los que había dejado grandes sensaciones, sufrió una grave lesión muscular.

Se desvanecieron las opciones de acudir a la gira asiática con la expedicón de la primera plantilla. Y, a priori, hasta mediados de septiembre quedaba KO para competir. Trabajando bajo la supervisión de los fisioterapeutas y recuperadores del primer equipo, se ha monitorizado al dedillo la recuperación del maliense.

GRAN FINAL DE CURSO CON BELLETTI

Diarra creció mucho en la recta final de curso con Juliano Belletti en el Juvenil A. Fue de menos a más y terminó siendo determinante para que el cuadro azulgrana terminara logrando el triplete (Copa, Liga y Youth League). Ese buen hacer y su proyección hicieron que el staff del primer equipo contara con él para arrancar la pretemporada en julio. Hasta que se produjo este frenazo.

Diarra, en una imagen de la pretemporada / FCB

A lo largo de este tiempo ya se produjo una pequeña recaída que retrasó la vuelta a los terrenos de juego del maliense. Regresó a los entrenamientos hace un par de semanas. Solo parcialmente con el grupo mientras seguía ejercitándose con los recuperadores para continuar fortaleciendo ese recto anterior.

NUEVA RECAÍDA

Pero, según hemos podido saber en SPORT, este viernes se produjo una nueva recaída de la misma zona afectada. Ahora, desde el club están pendientes de las últimas pruebas para saber el alcance real de la lesión del jugador maliense. Parece que le haya mirado un tuerto a Diarra, que, a priori, estaba ya muy cerca de volver a los terrenos de juego. Quizás no este fin de semana frente al Espanyol B, pero de cara al próximo envite probablemente sí.

Nuevo contratiempo que mantendrá al futbolista unas semanas más en el dique seco. Ahora vuelta a empezar con fisios y recuperadores y veremos si puede estrenarse este curso antes de que acabe el año.