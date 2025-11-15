NOTICIA SPORT
FC BARCELONA
Vuelve a recaer Ibrahim Diarra
El futbolista africano, que se lesionó al poco de empezar la pretemporada con Flick, acaba de sufrir una recaída de su lesión en el recto anterior del muslo cuando estaba a punto de reaparecer
La mala fortuna parece que acompaña a Ibrahim Diarra desde prácticamente su llegada al FC Barcelona. El futbolista africano, uno de los mayores talentos que han salido de este continente en los últimos tiempos, ha empezado este curso con el pie izquierdo. Recibió el premio a su gran final de temporada pasada de realizar la pretemporada con Flick, pero transcurridos apenas cuatro o cinco días, en los que había dejado grandes sensaciones, sufrió una grave lesión muscular.
Se desvanecieron las opciones de acudir a la gira asiática con la expedicón de la primera plantilla. Y, a priori, hasta mediados de septiembre quedaba KO para competir. Trabajando bajo la supervisión de los fisioterapeutas y recuperadores del primer equipo, se ha monitorizado al dedillo la recuperación del maliense.
GRAN FINAL DE CURSO CON BELLETTI
Diarra creció mucho en la recta final de curso con Juliano Belletti en el Juvenil A. Fue de menos a más y terminó siendo determinante para que el cuadro azulgrana terminara logrando el triplete (Copa, Liga y Youth League). Ese buen hacer y su proyección hicieron que el staff del primer equipo contara con él para arrancar la pretemporada en julio. Hasta que se produjo este frenazo.
A lo largo de este tiempo ya se produjo una pequeña recaída que retrasó la vuelta a los terrenos de juego del maliense. Regresó a los entrenamientos hace un par de semanas. Solo parcialmente con el grupo mientras seguía ejercitándose con los recuperadores para continuar fortaleciendo ese recto anterior.
NUEVA RECAÍDA
Pero, según hemos podido saber en SPORT, este viernes se produjo una nueva recaída de la misma zona afectada. Ahora, desde el club están pendientes de las últimas pruebas para saber el alcance real de la lesión del jugador maliense. Parece que le haya mirado un tuerto a Diarra, que, a priori, estaba ya muy cerca de volver a los terrenos de juego. Quizás no este fin de semana frente al Espanyol B, pero de cara al próximo envite probablemente sí.
Nuevo contratiempo que mantendrá al futbolista unas semanas más en el dique seco. Ahora vuelta a empezar con fisios y recuperadores y veremos si puede estrenarse este curso antes de que acabe el año.
- La confesión de Carles Puyol sobre sus hijas que sorprende a la afición del Barça: 'A mis familiares no les hablo mucho de fútbol
- Ya hay una vía de salida para Ter Stegen en el mes de enero
- Así son los delanteros a los que sigue el Barça
- Seguridad Social: Quienes hayan trabajado menos de 25 años se verán beneficiados con años de cotización gratis para mejorar su pensión
- Chris Aceto, mejor preparador del mundo y experto en fitness, señala el punto débil de Joan Pradells: 'Es como dos personas distintas
- Pedri desvela su jugador favorito de La Masia
- Barça-Harry Kane: las claves de la operación
- Bardghji alucina: 'Es absolutamente mágico