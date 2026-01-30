Vuelve la perla Iker Rodríguez en el Barça tras seis meses KO

Han sido seis largos meses. Iker Rodríguez ha tenido que lidiar, a sus apenas 17 años, con una operación y una dura recuperación para volver a hacer lo que más le gusta, parar (balones, claro). Es uno de los guardametas de futuro señalados en La Masia y podemos informar ya que tiene el alta médica y que entrará en la convocatoria del Juvenil A de Pol Planas para el partido de este sábado.

El cuadro azulgrana se mide con el Racing Club Zaragoza a partir de las 17:00 y por fin podrá contar con la presencia de un Iker que lleva semanas y semanas trabajando duro para poder regresar a la competición.

CRISIS EN LA PORTERÍA A INICIOS DE CURSO

Es una maravillosa noticia a todos los niveles en el club barcelonista. A principios de curso hubo una pequeña crisis bajo palos con la lesión de Joan Garcia que propició que viéramos a menudo a Eder Aller y a Emilio Bernad con el primer equipo. De hecho, se hizo volver del Mundial sub'20 de Chile a Diego Kochen por falta de efectivos.

Iker Rodríguez, entrenando con el primer equipo / SPORT

Se ha ido asentando todo bajo palos entre Juvenil, Barça Atlètic y primer equipo. Y ahora la presencia de Iker hará que el roster en el Juvenil A sea el que debía ser desde inicios de campeonato con Max Bonfill y el mencionado Iker.

Operado en agosto

El cancerbero de Sabadell tuvo que ser operado a finales de agosto del hombro izquierdo. Unas molestias que se alargaban y con las que no funcionó el tratamiento conservador. Sabía que iba a estar unos cuantos meses fuera de combate Iker. Y tras un puñado de días haciendo trabajo específico en el césped y entrando poco a poco en los ejercicios con el resto ya está OK.

La idea es ir ahora poco a poco. El cuadro de Planas tiene por delante muchos frentes abiertos: Liga, Youth League, Copa del Rey. Más adelante Copa de Campeones si todo va bien. Irá evolucionando Iker, como decíamos, un guardameta en el que hay depositadas muchas esperanzas. El curso pasado ya se ejercitó unas cuantas veces con el primer equipo.