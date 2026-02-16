Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

FC BARCELONA

¿Cuándo vuelve Pedri? Los partidos que manejan Flick y el Barça

El canario se lesionó el 21 de enero ante el Slavia de Praga y el Barça, de la mano de Hansi Flick, ya dejó entrever cuándo regresará el canario

SPORT.es

David Boti

David Boti

Barcelona

En la previa del Girona - FC Barcelona, Hansi Flick dejó claro el regreso de Pedri a los terrenos de juego esta cerca. "Creo que sí", dando a entender que su regreso entra dentro de los planes inmediatos, aunque sin concretar el día exacto.

Pedri se lesionó el pasado 21 de enero, en el partido de Champions League ante el Slavia de Praga. El canario sufrió una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna derecha y un tiempo de recuperación estimado tenía que ser un mes.

Ivan San Antonio

Con esos plazos y tras la derrota ante el Girona (en la que Pedri no estuvo presente), al equipo azulgrana le quedan dos partidos de LaLiga en febrero, y ahí es donde encaja la “ventana Pedri”.

Pedri, contra el Levante o Villarreal

Las dos citas que le quedan al conjunto blaugrana en este mes de febrero son el Barça–Levante (domingo 22/02, 16:15) y el Barça–Villarreal (sábado 28/02, 16:15).

A partir de aquí, el escenario contempla: si Pedri completa entrenamientos con normalidad y responde bien a las cargas, el 22 de febrero aparece como primer partido posible para reaparecer, probablemente con minutos y no necesariamente de inicio.

Si el cuerpo técnico prefiere no ir justo o Pedri aún no está al 100%, la segunda opción natural es el 28 de febrero ante el Villarreal también en el Spotify Camp NOu.

En este momento en el que el Barça ha dejado escapar el liderato de LaLiga tras el pinchazo en Girona, el equipo necesita más que nunca el regreso de Pedri.

