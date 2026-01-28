Vuelve Óscar Ureña, el 'fichaje' del Barça Atlètic más esperado por Belletti

Juliano Belletti sigue recuperando jugadores en un tramo de temporada en el que el Barça Atlètic necesita dar la talla (sobre todo lejos del Estadi Johan Cruyff) para mantener sus aspiraciones de ascenso. El técnico brasileño respira un poco más tranquilo esta semana porque ya ve integrado en el grupo a un futbolista que considera imprescindible. Óscar Ureña ya está recuperado de una fractura de clavícula que le ha hecho perderse los últimos siete partidos, de los que el filial azulgrana solo ha sido capaz de ganar dos. Su entrenador lo tiene muy claro: el hispano-dominicano es su gran 'fichaje' de invierno, llegue quien llegue. Este domingo, en la 'final' de Terrassa donde está en juego permanecer en puestos de play-off, entrará de nuevo en una convocatoria.

Y es que Óscar Ureña, por capacidad técnica, velocidad y experiencia (pese a que solo tiene 22 años) le aporta muchas soluciones a un Juliano Belletti que en estos primeros meses de experiencia al frente del Barça Atlètic ha tenido que lidiar con muchos contratiempos, sobre todo en forma de lesiones. El de Figueres solo ha podido jugar 11 encuentros esta temporada (además de la lesión, se perdió dos por llamadas de su selección, la República Dominicana) y aun así, ha celebrado 7 goles.

¡Sigue siendo el pichichi!

Un dato que lo dice todo: Óscar Ureña es el máximo goleador del filial azulgrana. A pesar de que no juega desde que se fracturó la clavícula derecha en Barbastro el 30 de noviembre del año pasado. Es decir, hace prácticamente dos meses. Suma una diana más que Víctor Barberá, quien se recupera de otra lesión.

El equipo ha notado muchísimo su ausencia. Ureña comenzó jugando con Belletti en su posición natural, la de extremo. A banda natural, por la derecha (suele hacerlo más por la izquierda) firmó un doblete en la goleada 4-0 frente al filial del CD Castellón y a pierna cambiada, marcó en el feudo del Lleida Esportiu (3-2), aunque no pudo evitar la derrota.

Por necesidades del guion, Juliano Belletti le tuvo que sacar de la banda y ubicarlo como delantero centro, una posición que le era hasta ese momento desconocida. Con los '9' del equipo, Óscar Gistau y Víctor Barberá, en el dique seco, el brasileño decidió que sería la mejor opción. Y acertó de pleno: doblete ante la UD Poblense (2-2) y dianas en la goleada al Torrent (4-1) y el empate contra el Terrassa (1-1) antes de viajar a Barbastro y lesionarse en la recta final del partido.

Ureña está de vuelta y es la mejor noticia para el filial. Un futbolista que Belletti necesita como el comer, porque ya sabe de sus virtudes. Es el verdadero fichaje de invierno para el brasileño.