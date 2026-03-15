¡Vuelve la magia del Spotify Camp Nou: el círculo se completa y la afición ya llena las gradas!

Este domingo 15 de marzo, el FC Barcelona no solo celebró elecciones a la presidencia del club, sino que también fue testigo de una imagen verdaderamente espectacular en el Spotify Camp Nou: el estadio volvió a mostrar un círculo completo de público.

Gracias a la licencia 1C otorgada por el Ajuntament de Barcelona, se habilitaron la primera y segunda gradería del Gol Nord, lo que permitió que el aforo del templo blaugrana ascendiera hasta los 62.652 espectadores.

Pero no solo se amplió el aforo, sino que también se habilitaron espacios de hospitality como el Pitch Club y Main Hub en tribuna, y los Mini Hub en la zona de lateral. Además, en el Gol Sur se estrenó la nueva zona destinada a la Grada d'Animació, que pasó a llamarse Gol 1957 en homenaje al año de inauguración del templo barcelonista.

Alfredo Martínez

La imagen de las gradas llenas de aficionados animando al equipo es algo que no se veía desde hace mucho tiempo. Una imagen que ha devuelto la magia al Spotify Camp Nou y que ha demostrado que la afición del Barça sigue estando ahí, dispuesta a apoyar a su equipo en los buenos y en los malos momentos.

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Aún queda camino por recorrer para que el estadio esté completamente terminado, pero ver el círculo completo de público es un paso importante en esa dirección.