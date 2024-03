Vuelve el Lewandowski más letal

Hay jugadores que tienen la habilidad innata de aparecer en los momentos más delicados. En los escenarios más exigentes. Pasan los años y Robert Lewandowski no se cansa de demostrar que es uno de ellos. El delantero polaco, después de un año 2023 poco inspirado tanto a nivel de efectividad como de participación en el juego del Barça, ha recuperado su olfato goleador en los últimos meses.

Este domingo, en el Cívitas Metropolitano, el ariete volvió a marcar diferencias y erigirse como la referencia ofensiva que necesitaba el conjunto blaugrana para dominar el área rival y volver a ser competitivo al máximo nivel. Asistió en el tanto que abrió el marcador en el templo colchonero, obra de Joao Félix, batió a Oblak con un disparo cruzado inapelable para poner tierra de por medio en el inicio de la segunda mitad y realizó un centro milimétrico para que Fermín López sentenciara el duelo pasada la hora de juego.

Vigésima diana y noveno servicio de gol de ‘Lewy’ en la misma campaña en la que ha estado más de una vez en el centro de las críticas. El propio Xavi llegó a reconocer en un momento del curso que el exjugador del Bayern Múnich no se acababa de entrar cómodo en el sistema culé. Especialmente desde que empezó el año, no obstante, el paso adelante ha sido incontestable. Su última víctima, el Atlético, sufrió la voracidad de un atacante que marca diferencias de muchas formas posibles. Con sus goles. Con sus asistencias. Con sus ‘descargas’ y ataques al espacio. Con su simple presencia, esté en contacto o no con el balón. Con su aura.

Líder indiscutible

Una estadística facilitada por la empresa especializada ‘Opta’ demostró a la perfección la magnitud de la exhibición de Lewandowski: fue el primer jugador en participar en al menos tres goles en un partido de la Liga a domicilio ante el Atlético desde Cristiano Ronaldo en noviembre de 2016.

Antes de un parón de selecciones muy importante para él, pues su combinado nacional disputará la repesca de la Eurocopa de Alemania 2024, Lewandowski protagonizó una de sus mejores actuaciones desde que defiende la camiseta del Barça. Apenas intervino más de 30 veces, pero en cada una de ellas mejoró la acción. Ganó cinco duelos, provocó tres faltas... Sin ninguna duda, si el conjunto catalán desea luchar por la Liga y llegar lejos en Champions League necesita esta versión del polaco.