Vuelve el 'killer' Lewandowski: ¿Logrará ser el de la temporada pasada?

Que regrese el delantero centro que la temporada pasada marcó con el FC Barcelona 42 goles en 52 partidos (y eso que hubo quien le criticó) es una excelente noticia. Y más necesaria que nunca en un cuadro azulgrana que, si quitamos la goleada por 6-1 a Olympiacos fraguada cuando hubo superioridad numérica, está acusando, entre otras muchas cosas, una alarmante falta de gol. Robert Lewandowski se ejercita con el grupo y podría regresar este mismo domingo (18.30 horas,. Estadi Olímpic de Montjuïc) contra el Elche, un rival que se le da bien. Se ha enfrentado dos veces a los ilicitanos, y en ambas, Lewy firmó un doblete. Otra cosa es cómo regresará el polaco, pues ya antes de lesionarse no estaba siendo el mismo e incluso había perdido la condición de titular.

Habrá quien diga que Lewy ya no puede rendir como antes a sus 37 años. Pero eso ya se insinuó en anteriores ocasiones, y en todas ellas, el de Varsovia resurgió como el ave fénix. Sobre todo fue meritoria la pasada campaña, cuando se reencontró con Hansi Flick y ambos rememoraron los tiempos implacables del Bayern de Múnich.

Diez goles menos de Lewy

La dura realidad es que, a estas alturas, es decir, después de 13 partidos oficiales, Robert Lewandowski ya había celebrado la pasada campaña 14 goles y ahora lleva solo 4. Diez goles menos es mucha diferencia. Es cierto que hace un año no se había perdido ningún partido (su primera suplencia fue en diciembre y solo tuvo una pequeña lesión muscular ya en abril de este año), mientras que ahora solo ha sido titular en 4 partidos, en 5 arrancó como suplente, y otros 4 no los ha podido jugar por una lesión muscular (se perdió el debut en Mallorca) y la última rotura en el bíceps femoral, de la que ya está recuperado.

El Barça necesita los goles de Lewandowski. Y también todo lo que aporta el de Varsovia a sus compañeros. Pasados los primeros 13 partidos (10 de Liga y 3 de la Champions League), el balance anotador del Barça es de 34 goles, mientras que la pasada temporada en la misma cantidad de encuentros ya era de 43 tantos, es decir, 11 más que ahora.

En cualquier caso, a un futbolista que a lo largo de su carrera ha marcado goles, muchísimos, en la élite durante 18 temporadas consecutivas hay que darle el mayor crédito posible, porque Robert Lewandowski es un 'killer' del área de profesión y 'enchufarla' es algo que no se olvida. Aunque la edad pese para todos, Lewy es de los que se cuida hasta el último detalle y seguro que ha regresado con una sed insaciable, como evidencia la señal de victoria y la sonrisa de felicidad por su vuelta.