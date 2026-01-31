Vuelve Frenkie de Jong para llevar la manija del Barça en Elche

Vuelve LaLiga tras la vibrante última jornada de la Champions League y tanto FC Barcelona como Real Madrid se centran en su duelo particular. El calendario ha querido que esta vez los azulgranas jueguen antes que su máximo rival, así que los de Hansi Flick tienen la oportunidad de irse a dormir este sábado por la noche con 4 puntos de ventaja sobre los blancos y volver a ponerles la máxima presión. Pero no lo tendrá fácil el Barça, que visita (21.00 horas) a un Elche que si algo tiene, es que es un equipo de autor, atrevido y con buen manejo del balón. Como le gusta a su entrenador, Eder Sarabia.

Las últimas tres victorias (en Praga y en casa frente a Oviedo y Copenhague) han vuelto a poner las cosas en su sitio, pero no hay que olvidar que el último desplazamiento liguero de los de Hansi Flick se saldó con una derrota en Anoeta ante la Real Sociedad y que es imprescindible regresar del Martínez Valero con los tres puntos, en un nuevo partido en el que Hansi Flick tratará de minimizar la difícil de llevar ausencia de Pedri, lesionado junto a Gavi y Christensen.

De Jong vuelve a ser imprescindible para Hansi Flick / Dani Barbeito

Frenkie, Olmo, Fermín y Ferran

Frenkie de Jong, que no estuvo en el último partido del Barça (la goleada 4-1 al Copenhague) por sanción, regresa al conjunto azulgrana para llevar la manija en el centro del campo. Todo apunta a que el neerlandés se ubicará en el pivote en un partido donde será más disputada que otras veces la posesión de balón.

La ubicación de Frenkie en la medular para repartir juego implicará más movimientos, como el de regresar Eric Garcia al eje de la defensa para acompañar a Cubarsí, lo que propiciaría que Gerard Martín empezase en el banquillo.

Una de las grandes incógnitas de la alineación en Elche es si Flick seguirá juntando a Dani Olmo y Fermín, ejerciendo funciones el egarense más de interior, como lo haría Pedri, y el de El Campillo, recientemente renovado, en la mediapunta. Puede ser un partido propicio para que así sea, lo que daría como resultado un Barça muy ofensivo, incluso más de lo habitual contra un cuadro ilicitano que no se encierra en su área y deja espacios.

La otra gran novedad estará presumiblemente en la delantera, con el regreso a la titularidad de Ferran Torres en detrimento de Robert Lewandowski. Al 'tiburón' le acompañarán en el tridente los imprescindibles Lamine Yamal y Raphinha. Sin sorpresas.

Cincuenta años sin caer en Elche

El FC Barcelona regresa al Martínez Valero dos años y nueve veces después de la última visita, que se saldó con goleada para los entonces entrenados por Xavi Hernández por 0-4 con doblete de Lewandowski y dianas de Ferran Torres y Ansu Fati. El Barça no pierde en Elche desde hace más de 50 años (un 1-0 la temporada 1974/1975) con gol de Melenchón.