Vuelve Eric Garcia, el líder de Flick

Vuelve LaLiga para el FC Barcelona y lo hará con un partido de altura frente al Athletic Club de Bilbao este sábado (21:00 horas) en San Mamés, en un encuentro correspondiente a la 27ª jornada del campeonato doméstico. La gran novedad para este duelo será la reaparición de Eric Garcia, quien estuvo ausente en la vuelta de las semifinales de la Copa contra el Atlético de Madrid después de que fuese expulsado en el Metropolitano durante la ida por un agarrón a Baena en el minuto 86.

El de este martes ha sido el primer partido en el que el futbolista de Martorell no ha podido vestir la camiseta blaugrana de esta temporada. Hasta entonces, el '24' culer había estado en el terreno de juego en los 40 encuentros disputados. De esta manera, sigue estando en lo más alto de esta particular clasificación, pero empatado con Jules Koundé. Eso sí, el catalán mantiene el liderato en la tabla de futbolistas del Barça con más minutos este curso (3.118), por delante del francés (3.008) y Lamine Yamal (2.922).

De hecho, en el último año natural, el partido contra el Atlético de Madrid ha sido el único en el que no ha participado con la camiseta del Barça. Y por la obligación de cumplir sanción, no por lesión o decisión técnica. La última vez que se ausentó de un partido como blaugrana fue el 5 de marzo en la ida de los octavos de final de la Champions League contra el Benfica en Lisboa. Desde entonces, ha sido 59 los partidos que ha encadenado de manera consecutiva.

Multiusos

Con las lesiones de Jules Koundé y Alejandro Balde en los laterales y de Frenkie de Jong en la sala de máquinas, así como la elevada carga física que sufrieron Marc Bernal y Pedri ante el Atlético de Madrid, podría darse la situación en que Eric Garcia vuelva a ubicarse en una posición diferente a la de defensa central. Podría ejercer de lateral diestro en sustitución del francés o avanzar su posición hasta el centro del campo. Sin embargo, también podría mantenerse en el eje central si Joao Cancelo se ubica en el lateral diestro y Gerard Martín en el carril zurdo.

Así pues, el regreso del líder de Flick se llevará a cabo este mismo sábado, sea cual sea su posición. El técnico alemán recupera a una de sus piezas más esenciales, su brazo extensible en el terreno de juego. Recordemos que, precisamente, en la primera vuelta contra el Athletic Club firmó su segunda asistencia de la temporada (tras la que sumó ante el Real Oviedo) haciendo que Fermín pudiese anotar el tercer tanto en un partido que acabó 4-0 en el regreso del equipo al Spotify Camp Nou.