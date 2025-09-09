Vuelve el 'desaparecido' Mbacke

Mamadou Mbacke puede ser un 'refuerzo' de lujo para el Barça Atlètic si recupera el nivel que exhibió en su primera temporada como azulgrana y que en ningún momento alcanzó en la segunda. Su situación ha sido extraña tras un verano sin noticias desde el senegalés. Lo único que se sabía es que había sufrido unas molestias en el pubis en la recta final de la pasada temporada, aunque en ningún momento el club comunicó ningún tipo de baja, ni ahora se hablará de alta médica a pesar de que ya lleva unos días con el grupo.

Mbacke recibe el alta y ya entrena con el grupo / FC BARCELONA

Ha habido y pasado muchas cosas por el medio, pero lo importante, y lo que posiblemente ahora importa es que Mamadou Mbacke se une a la causa del filial y que en breve podría disponer Juliano Belletti del central. Una novedad importante, pues el senegalés no ha jugado ni un solo minuto todavía con el técnico brasileño, ni en pretemporada ni en el arranque de Liga el pasado domingo en el Estadi Johan Cruyff frente al Porreres (2-0).

De más a menos

El Barça Atlètic cuenta con un grupo de centrales de altísimo nivel y futbolistas tan prometedores como Álvaro Cortés, Andrés Cuenca, Alexis Olmedo o el polivalente Landry Farré, así que a Mbacke, que finalmente se ha quedado en el club azulgrana, no le será nada fácil hacerse con un hueco en el equipo titular.

De todos modos, el Mbacke del primer año, el de la temporada 2023/2024 que llegó cedido de Los Angeles, dejó destellos de muy buen futbolista y para Rafa Márquez fue todo un baluarte defensivo en aquel filial que estuvo a un solo paso de lograr el ascenso a la categoría de plata. Jugó 22 encuentros, marcó 2 goles y repartió 1 asistencia, a pesar de que no pudo empezar a jugar hasta principios de noviembre por la tardanza en la autorización y se perdió los últimos 9 partidos, incluido el play-off de ascenso, por una lesión de tobillo.

El buen rendimiento motivó al club para negociar con el club angelino, pues la opción de compra era muy alta, de 4 millones. Se logró rebajarla a la mitad y Mbacke fichó por 2 'kilos' y dos temporadas, es decir, hasta el 30 de junio de 2026. Pero la pasada campaña no fue buena para nadie en el filial y mucho menos para el senegalés, cuya proyección quedó cortada de golpe entre lesiones, falta de continuidad y partidos en el que no estuvo al nivel que se esperaba. La arrancó con la lesión de tobillo con la que había acabado la pasada campaña y la terminó con los problemas de pubis que ahora, por fin, parece que se han resuelto.