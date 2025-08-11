Vuelve Dani Rodríguez, uno de los favoritos de Hansi Flick

La temporada pasada fue muy dura para Dani Rodríguez, pues el extremo apenas pudo jugar a causa de hasta tres lesiones distintas. Aun así, estuvo siempre en el radar de un Hansi Flick que valora mucho su desborde y calidad técnica y que le hizo debutar con el primer equipo blaugrana. Fue en Valladolid, en LaLiga... y en ese mimo partido se lesionó del hombro y tuvo que pasar por el quirófano. Auténtica mala suerte la que tuvo.

Una lesión que le ha impedido realizar la pretemporada con el primer equipo, pues de estar disponible seguro que habría participado, pero el tiempo lo cura todo y este lunes, Dani Rodríguez ha empezado a hacer trabajo parcial con el grupo en la sesión del filial azulgrana para abrir la semana del conjunto de Juliano Belletti. Todavía le quedarán entre 10 días o un par de semanas para recibir el alta y empezar a competir, pero ya es un paso adelante para el de Astigarraga.

Desequilibrio y disparo

Dani solo pudo jugar la pasada temporada 10 partidos con el Barça Atlètic y pese a ello, marcó 3 goles y repartió otras 3 asistencias. El mejor tramo del equipo en una campaña complicadísima coincidió con su tramo de mayor continuidad sobre el terreno de juego. Y no fue una casualidad.

Dani, que tiene contrato hasta 2027, tiene ante sí una temporada en la que debe recuperar el protagonismo si las lesiones le respetan. Pese a la gran competencia en su posición, 'agravada' con los fichajes de Marcus Rashford y Roony Bardghji (Dani puede jugar por las dos bandas, por la izquierda a pierna natural, o cambiada por la derecha), ha demostrado que es un futbolista diferencial.

Dani Rodríguez brilló en el empate frente al Celta Fortuna con dos golazos. / @fef_tv

Lo importante ahora es acabar de recuperarse de la lesión y volver a tope, ya sea en el filial o en otro destino. El extremo, de 20 años, necesitará ir recuperando las sensaciones poco a poco, pues basa su juego en un ritmo muy explosivo para irse de sus rivales y en un disparo muy fuerte del balón.

Hansi Flick, no es ningún secreto, sigue muy de cerca la evolución de los canteranos más prometedores y cuenta con ellos. Pero con Dani siempre ha tenido una atención especial y mucho 'feeling', pues es de aquellos jugadores que le 'enganchan' y que van como anillo al dedo a su estilo de juego. Su regreso es una muy buena noticia.