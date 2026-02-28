Vuelve Cubarsí… ¿y Balde?

El regreso de Pau Cubarsí al once ante el Villarreal se da prácticamente por hecho. Tras descansar frente al Levante, el central apunta a recuperar la titularidad en una defensa que sigue siendo uno de los grandes rompecabezas de Hansi Flick. El canterano es, de hecho, el central más utilizado por el técnico esta temporada, teniendo en cuenta que Eric Garcia, su futbolista con más partidos y minutos, también ha actuado como pivote y lateral según las necesidades del equipo.

Ante el Levante, Flick apostó por la pareja formada por Eric y Gerard Martín, con Koundé y Cancelo en los laterales. En el banquillo quedaron Cubarsí y Balde, dos habituales durante el curso. En el caso del central, su suplencia llegó pese a atravesar uno de sus mejores momentos. Venía de ver portería en dos partidos consecutivos: primero ante el Atlético en la Copa, en aquel gol anulado tras una revisión de VAR de siete minutos, y después en Liga frente al Girona en Montilivi, donde adelantó al Barça antes de la remontada local (1-2).

Más allá del gol, Cubarsí llevaba semanas dando un paso adelante en solidez y regularidad pese a ir cambiando de pareja —Eric, Gerard, Araujo— y de perfil —derecha o izquierda— en el eje. Con Eric parecía haber encontrado su mejor encaje. La baja de Frenkie de Jong, sin embargo, abre un nuevo escenario: en partidos de máxima exigencia, Flick podría volver a desplazar a Eric al mediocentro, pero todo apunta a que ante el Villarreal será Bernal quien actúe de pivote y el ‘24’ mantenga su sitio en la zaga junto a Cubarsí.

Decisión de Flick

El otro foco del puzzle está en el lateral izquierdo. Flick ha alternado durante la temporada entre Balde y Gerard Martín en función del rendimiento del primero, pero la aparición de Cancelo ante el Levante añade un nuevo factor. El portugués, discutido hasta ahora en defensa a pesar de su potencial en ataque, firmó su mejor actuación del curso, fue MVP y asistió a De Jong en el segundo gol culé. Una irrupción que aumenta la competencia en un puesto donde Balde ha perdido peso.

El canterano azulgrana no fue titular en ninguno de los dos últimos partidos de Liga: en Girona salió desde el banquillo y ante el Levante no disputó ni un minuto. Tampoco jugó en Copa frente al Albacete, por lo que solo ha sido titular en dos de los últimos cinco encuentros y ha jugado tres. Una secuencia de menor participación inédita sin lesión de por medio y que coincide con cierta irregularidad en su rendimiento.

Flick deberá decidir ahora si devuelve la confianza a Balde o da continuidad al impulso de Cancelo. En cualquier caso, la defensa sigue siendo un puzle abierto que el técnico debe resolver antes de los retos más exigentes que se avecinan, especialmente en Champions ante un Newcastle muy productivo en ataque. Antes, sin embargo, llega el Villarreal, tercer clasificado y tercer equipo más goleador del campeonato, un test de alto nivel para medir ajustes y jerarquías en la zaga azulgrana