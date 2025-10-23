Vuelve la camiseta que cambió la historia del Barça

Pese a que aún quedan alrededor de nueve meses para que se lance, ya empiezan a aparecer los primeros diseños para la equipación del FC Barcelona de la temporada 2026/27.

Siguiendo la nueva moda de 'repescar el pasado' se trataría de un modelo inspirado en la temporada 2006/07, imitando la camiseta de hace 20 años que vistieron leyendas como Ronaldinho, Messi, Iniesta, Xavi, Eto'o, Puyol o incluso el hoy director deportivo Deco.

Una manga 'blau' y la otra 'grana'

Según ha informado la cuenta de X llamada 'Memorabilia1899', experta en cuanto a equipaciones y merchandising del Barça se refiere, la equipación de la siguiente campaña estará basada en la de la cuarta temporada bajo la dirección de Frank Rijkaard. Ese año cambió la historia del Barça, ya que fue el primero en incluir un patrocinio: Unicef aparecía en el frontal, demostrando los valores y solidaridad blaugrana.

El diseño sería con rayas tradicionales ligeramente desplazadas, y la principal novedad sería que, sin ser únicamente una camiseta con dos franjas, cada manga sería de un color.

Por su parte, el portal experto en equipaciones de todos los clubes del mundo 'Footy Headlines' ha compartido a través de su página web tres posibles maquetas de como podría verse la nueva creación de Nike, aunque afirman se trata solo de ejemplos ilustrativos basados en su información.

Posibles diseños de la camiseta de la temporada 26-27 / Marc Gómez / Footy Headlines

La camiseta del gol maradoniano de Messi

Pese a que la temporada 2006-07 no es una temporada que guarde gran recuerdo en la memoria de los culers, pues solo se logró ganar un título de seis posibles (siendo además la Supercopa de España), lo cierto es que con esa equipación sucedieron varios momentos históricos.

Sobre todo, es una camiseta que transporta a recordar grandes momentos de máximas leyenda de la historia del Barça, ya que con ella Leo Messi anotó su primer hat-trick, al Real Madrid, en un partido que terminó con un 3-3. Además, con ella anotó Ronaldinho su gol de chilena más recordado, ante el Villarreal en un encuentro que finalizó con el mismo marcador.

Ronaldinho (Barcelona) vs Villarreal 2006 / FC Barcelona

Pero si es recordada por algún momento es por ser la camiseta que llevaba el propio Leo Messi en su mítico gol ante el Getafe en semifinales de Copa del Rey. El tanto del argentino llegó después de regatear a toda la defensa del conjunto entonces dirigido por Bernd Schuster, y es aún más recordado, si cabe, por la narración de Joaquim Maria Puyal, quien maravillado por la acción repitió en multitud de ocasiones "encara Messi".