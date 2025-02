A vueltas con el Límite Salarial

El pasado martes, tras el cierre del mercado de invierno, LaLiga dio a conocer los límites de coste de plantilla de todos los clubes de Primera y Segunda División. El FC Barcelona vio como el suyo aumentaba en 37 millones de euros, pasando de los 426 millones que tenía al cierre del mercado veraniego a los 463 actuales. El aumento es más significativo si tenemos en cuenta que en febrero del año pasado era solo de 204 millones. Estas cifras indican que en el club azulgrana se están haciendo bien las cosas a nivel económico, aunque sigue habiendo trabajo por hacer.

En la dirección deportiva azulgrana, sin embargo, siguen sin estar conformes con la normativa de LaLiga respecto a la configuración de ese límite salarial, pues aseguran, con razón, que están en desventaja con otros clubes. Este límite de coste de plantilla deportiva es el importe máximo que cada club puede consumir durante la temporada y que incluye el gasto en jugadores, primer entrenador, segundo entrenador y preparador físico del primer equipo (plantilla inscribible) y el gasto en filiales, cantera y otras secciones (plantilla no inscribible). En el Barça entienden que, por ejemplo, el hecho de ser el único club que apuesta sin tapujos por el fútbol femenino les perjudica y que eso no puede ser, así como el hecho de tener secciones profesionales competitivas. Entienden que el gasto tanto de las secciones como del femenino no debería contar, pero saben que es difícil que la normativa cambie porque la mayoría de clubes no tienen secciones.

Cambio de normas

Sí ha logrado el Barça y el resto de clubes algunos cambios que ayudarán en el próximo mercado, cambios que en el Barça consideran insuficientes, pero que aceptan. "Algo es algo", dicen desde el club. El cambio más importante llega desde el fútbol femenino, que pesará menos en la elaboración de los límites salariales. Muchos eran los clubes que pedían que el presupuesto del femenino no afectara al masculino. El primero de ellos el Barça, que ha apostado por un equipo que se ha convertido en el mejor de Europa y no entiende que esta potenciación le perjudique. Con la modificación del artículo 44.4.8 del control económico, se "podrá ajustar el importe atribuible a las actividades del fútbol femenino en la medida en que estén cubiertas por aportaciones con el importe máximo del 2% del importe neto de la cifra de negocio en Primera y del 5% en Segunda, con el límite para las dos divisiones de 2 millones de euros". Es decir, que un club puede hacer que su equipo femenino le pese hasta dos millones de euros.

Aitana y Alexia en el derbi contra el Levante Badalona / Liga F

Algunos clubes, entre ellos el Barça, también pretendían que esta normativa se aplicase con los filiales, algo que no ha tenido éxito. En el club azulgrana creen que no les puede perjudicar su apuesta por los jugadores hechos en casa y tener dificultades para retener ese talento. LaLiga entiende que sí existen normas proteccionistas. En este sentido, en el artículo 103 se ha introducido la posibilidad de renovar a un jugador, aun no teniendo límite salarial, si es menor de 24 años y ha estado contratado íntegramente durante al menos las tres temporadas anteriores y consecutivas en el mismo club. El exceso, sin embargo, se deberá recuperar durante el transcurso de la temporada o será descontado en la siguiente.

Las secciones

Ninguna novedad, sin embargo por lo que se refiere a las secciones. El Barça tiene cuatro profesionales (baloncesto, balonmano, fútbol sala y hockey patines), muchas más que cualquier otro club. Saben que difícilmente podrán mejorar en este sentido en cuanto a su peso en el límite salarial del club, básicamente porque el resto de clubes apenas cuentan con secciones y nada quieren saber del asunto.

Kevin Punter y Chimezie Metu son dos de los grandes líderes del Barça / Javi Ferrándiz

Soluciones se han pensado desde el club para que el coste de las secciones no afecte al límite salarial del equipo de fútbol. Existe un estudio según el cual, al igual que por ejemplo la Fundació es una entidad independiente del club, externalizar las secciones con la creación de una entidad que las agrupe. Ello significaría que desde el club no se podría financiar las secciones, aunque ese estudio cree que con un buen número de profesionales trabajando se podría lograr que fuesen autosuficientes. Quizá, eso sí, se deberían ajustar presupuestos, algo que por otra parte ya está sucediendo en la actualidad, precisamente por las obligaciones acordadas con LaLiga. El coste de la plantilla de baloncesto está alrededor de los 30 millones de euros, cuando hace unos años superaba los 40.

Tirar para adelante esa idea es complicado. Primero porque se debe tener valentía para hacerlo y después porque debería pasar por Asamblea.